«Una targa che spieghi chi era Scardella, ucciso dalla Giustizia» 

C’è, un luogo della città dedicato alla memoria di Aldo Scardella, vittima di un errore giudiziario e morto suicida in carcere nel 1985. La piazza a lui intitolata è alla Fonsarda, in uno spicchio del parco Giovanni Paolo II, accanto a via dei Donoratico. Il fratello Cristiano, ha sempre combattuto per difendere la memoria di Aldo Scardella (di lui s’interessò anche Enzo Tortora): chiede ora una nuova targa della toponomastica in cui, oltre che il nome del fratello e le date, ci sia anche la dicitura “vittima di un errore giudiziario”. Per questo ha scritto al sindaco, Massimo Zedda, chiedendogli di accontentarlo.

Mesi d’isolamento in custodia cautelare, con l’accusa di aver ucciso il titolare del “Bevimarket” in via dei Donoratico, Giovanni Battisti Pinna, durante una rapina il 23 dicembre del 1985. Arrestato ingiustamente per quel delitto, Aldo Scardella, studente universitario, si tolse la vita impiccandosi in carcere.

Solo dopo anni divenne ufficiale che Scardella fu vittima di un gravissimo errore giudiziario: i veri rapinatori-assassini furono arrestati. Ma l’universitario era morto da anni.

Il fratello Cristiano combatte da allora per ricordare il “martirio giudiziario” di cui era stato protagonista Aldo, cui non fu concesso di incontrare il proprio avvocato.

