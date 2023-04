Una Tac? Nel 2024 «Anche al Brotzu liste d’attesa infinite» 

«La Sardegna occupa le ultime posizioni per la maggior parte delle prestazioni sanitarie negli ospedali della regione, sia per quanto riguarda le prime visite che gli esami strumentali diagnostici e non solo, e così si incrementano esponenzialmente i viaggi della speranza di una popolazione già pesantemente disagiata socio-economicamente», prosegue Carta. «E in questo scenario non fa eccezione il più grande Polo sanitario pubblico regionale, con le criticità segnalate sia dai lavoratori che dai pazienti».

Assottigliare le liste d’attesa infinite sembra una missione impossibile. E il problema ovviamente non riguarda soltanto la Sardegna: nei giorni scorsi il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo al Question time a un’interrogazione di Alleanza Verdi Sinistra, ha bacchettato le Regioni per gli «inaccettabili ritardi», mentre nell’Isola sono state, questa volta, Acli salute e Assoconfam, a sollevare la questione per tutte le Asl.

Al Brotzu per una Tac l’appuntamento è nel 2024; per fare una risonanza magnetica bisogna aspettare almeno 10 mesi; per una mammografia, 60 giorni, «quelle con il codice di urgenza, le altre non vengono neppure prese in considerazione». E anche sul fronte degli interventi chirurgici – quelli che non vengono eseguiti in nessun altro ospedale dell’Isola – la situazione è complicata: per un aneurisma dell’aorta addominale ci sono 4 mesi d’attesa; per un’ernia del disco 2 anni; per un’operazione al corpo vitreo in Oculistica due anni, «mentre al Binaghi non esisteva nessuna lista».

La denuncia

La denuncia arriva dalla Uil-Fpl, che in una nota firmata dal segretario territoriale dell’Area vasta Attilio Carta, sottolinea che l’Arnas Brotzu «attraversa una fase gestionale e assistenziale sempre più critica. Sta crescendo una situazione che rischia di far diminuire drasticamente la capacità di attrazione, e il silenzio della Regione è colpevolmente assordante».

Le richieste

Prosegue il sindacalista: da un bel po’ assistiamo a una palese improvvisazione gestionale e alla mancata programmazione delle attività più richieste. E per la Radiologia, ad esempio, non è stato pianificato il “piano di abbattimento delle liste d’attesa” per il 2022 e per il 2023, vanificando platealmente anche gli sforzi economici confermati dall’assessore. Come si pensa di accorciare i tempi per esami diagnostici e interventi e per evitare l’esodo di molti professionisti?

Ancora, «da mesi la Uil-Fpl denuncia anche la grave criticità emersa nell’utilizzo dei tecnici perfusionisti del sistema trapianti cardiochirurgici. L’inadeguato numero di questi operatori, indispensabili in tale contesto chirurgico, non garantisce sempre, ogni qualvolta uno di essi è già impegnato in un altro intervento o per un prelievo d’organo fuori sede, la possibilità di intervenire per ogni altra urgenza-emergenza dovesse presentarsi. Per questo, abbiamo presentato un progetto per assicurare una cardio-protezione per tutta la popolazione sarda. Aspettiamo che, dato il suo impegno iniziale, l’assesore Doria ci convochi per discuterne assieme».

