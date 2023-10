Una svolta tattica e mentale per la Primavera 

Tre vittorie consecutive di cui due in campionato e una in Coppa Italia. Il Cagliari Primavera sta vivendo un buon momento di forma dopo un avvio di stagione in salita. La squadra di Pisacane ha saputo reagire al pesante ko di Bergamo di tre settimane fa (4-1), trovando un successo di misura contro la Fiorentina che ha dato il là al filotto di risultati. I rossoblù sembrano aver acquisito maggior consapevolezza nei propri mezzi oltre ad un’identità tattica.

Il cambio di modulo

Con il passaggio dal 4-3-3 al 4-3-1-2, impiegato per la prima volta nella gara contro la Viola, si è avuto il vero cambio di marcia. In questo modo Pisacane ha dato meno peso al reparto offensivo – sacrificando Konate – e più solidità ad una difesa che nelle prime tre uscite aveva subito ben otto reti. Non è quindi un caso che i sardi abbiano mantenuto la porta inviolata negli ultimi 180 minuti. A fare la differenza è stata anche la promozione di Cogoni nell’undici titolare, schierato al centro della difesa accanto a Catena. Il 17enne ha ben figurato in termini di letture e reattività. Il nuovo modulo sta inoltre valorizzando le qualità di Pulina. Il trequartista sta sostituendo al meglio l’infortunato Carboni ed è andato addirittura a segno nelle ultime due gare.

Pragmatismo

Pisacane si sta rivelando un allenatore pragmatico, che sa adattarsi alle situazioni e cambiare fisionomia in corso d’opera. Lo ha fatto con il Bologna dal 20’ della ripresa, sullo 0-0, posizionando tre uomini sulla trequarti (Vinciguerra, Pulina e Caddeo). Una mossa (il passaggio al 4-2-3-1) studiata per dare maggior ampiezza e liberare gli spazi per gli inserimenti delle mezzali. Proprio questa lettura tattica ha portato il Cagliari a costruire il gol vittoria contro il Bologna sulla corsia di destra.

Testa al Monza

Domani (alle 16) i rossoblù saranno ospiti del Monza, squadra ostica e che ha perso solo una volta in campionato con il Milan. Nell’ultimo turno i brianzoli sono riusciti a fermare sull’1-1 il Lecce campione d’Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA