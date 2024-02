Una super El Habbab trascina la Techfind 

San Salvatore S. 62

Basket Roma 49

Techfind Selargius : Reani 5, Mura 6, Pandori 11, Ceccarelli 17, Pavrette 4, El Habbab 12, Ingenito 2, Valenti 2, Lapa, Porcu, Corongiu, Corso 3. All. Righi

Basket Roma : Lucantoni 12, Fantini 7, Benini 17, Preziosi 2, Cenci 9, Leghissa 2, Perone, Belluzzo, Manocchio, Rossi. Allenatore Bongiorno

Parziali : 17-17; 36-26; 50-32



La Techfind Selargius viaggia ancora col vento in poppa. Quarta vittoria consecutiva per le giallonere, che al PalaVienna liquidano senza troppi patemi anche il Basket Roma (62-49) e continuano a navigare nel cuore della zona playoff di A2.

Dopo un primo quarto incerto e caratterizzato dalla tegola Pavrette (out per infortunio dopo appena un minuto), le selargine hanno reagito prendendo il sopravvento nel secondo periodo grazie a un break di 19-9. Poco precise al tiro (appena 24%), le giovani capitoline hanno perso ulteriormente terreno dopo la pausa lunga: decisiva anche l’aggressività difensiva del quintetto di Righi, capace di concedere appena 6 punti in 10’. Guadagnato il +18 al 30’, nel finale il San San Salvatore ha potuto amministrare. Prova maiuscola per El Habbab, in doppia- doppia con 12 punti e ben 15 rimbalzi.



