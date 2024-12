Una Super de amicis, villanova travolta 

I Quartieri/De Amicis accorciano sulla Pgs Audax Frutti d’Oro nell’Over 50. Nel girone A dell’Over 55 frena la Sardachem, mentre il girone B ha una nuova capolista: l’I. R. Moniaflor.

Poker servito

Torna il campionato con la settima giornata, dopo la parentesi di Coppa Italia, nell’Over 50. Complice il turno di riposo della capolista Audax, I Quartieri riducono a due lunghezze il distacco dal primo posto, grazie alla quaterna sulla Okky Villanova, ferma invece a dieci punti. Successi preziosi per Mediterranea (2-1 sul Real Putzu) e Colonial Fruits (3-1 sugli Amatori 4 Mori), mentre l’unico pari lo siglano Nivea Karalis e Accademia Sulcitana.

Doppio pari

I due big match della decima giornata del girone A dell’Over 55 si sono risolti con due pareggi che lasciano invariate le distanze: la capolista Sardachem impatta 1-1 con la Campagnola, mentre termina a reti inviolate la sfida tra la Cooper Band e la Masnata Chimici (al secondo pareggio di fila). La Gigi Spada SI. TI. non si lascia sfuggire la ghiotta occasione e, pur di misura sul Poggio dei Pini, aggancia il quarto posto. Anche la Tielle/PLS ne approfitta per accorciare le distanze, con i tre punti conquistati ai danni della Myair Svapo (2-1). Scuote la metà classifica la vittoria della Car Refinish per 1-0 sulla Opes Team che aggancia gli Ingegneri, invece fermati (per 2-1) e sorpassati dal Sinnai Conad Superstore. Dopo cinque turni senza successi, torna ai tre punti il Nuraghe/Evolvere con il tris sulla Nuova Ellas, sempre ferma ad un punto.

Nuova leader

La I. R. Moniaflor scalza la Maccioni Marmi dalla vetta nel girone B. I selargini vengono fermati sullo 0-0 dagli Amatori La Palma, mentre la neocapolista travolge per 8-0 il Mulinu Becciu. Goleada per l’Orione Selargius (6-1 sull’Aldebaran), mentre cade la Pol. Sestu (2-0 con il Cagliari 2007) e viene superata da Il Club, vittorioso con lo stesso score sul Fileferru. 2-0 è anche il risultato con cui i Resti Umani regolano la Sardegna Termale Sardara. La Frama invece fa tris con il Cral C.t.m. De Amicis-La Vernice è il posticipo in programma questa sera.

