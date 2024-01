Una super Atalanta Sbanca San Siro ed elimina il Milan 

Milan 1

Atalanta 2

Milan (4-3-3) : Maignan, Calabria (16'st Simic), Gabbia (40'pt Kjaer), Theo Hernandez, Musah, Loftus-Cheek (27'st Giroud), Reijnders (27' st Adli), Jimenez (16'st Terracciano), Pulisic, Jovic, Rafa Leao. In panchina Nava, Mirante,Romero, Traore, Zeroli, Bartesaghi. Allenatore Pioli.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi, Scalvini (41'st Hien), Djimsiti, Kolasinac, Holm, De Roon (42'pt Pasalic), Ederson, Ruggeri (33'st Zappacosta), Koopmeiners (41'st Muriel), Miranchuk, De Ketelaere (33'st Scamacca). In panchina Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Bakker, Zortea, Adopo. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt 45' Rafa Leao, 47' Koopmeiners; nel st 14' Koopmeiners (rig.).

Milano. Mai l'Atalanta era uscita vittoriosa da San Siro, in Coppa Italia. Per farlo ha atteso che il match valesse l'accesso alle semifinali e per compiere il tragitto ha usato i piedi di un ragazzo olandese di 25 anni, Teun Koopmeiners, che prima di destro e poi di sinistro – tra il 47’ del primo tempo e il 14' della ripresa dal dischetto – ha sferrato i colpi che hanno mandato al tappeto le speranze del Milan. Finisce 1-2 al Meazza, con il gol di Leao ad aprire il match al 45’ che perde di significato, quando al triplice fischio Di Bello spedisce la Dea a giocarsi l'accesso in finale con la Fiorentina. Era obiettivo vero, per il Milan quanto per l'Atalanta, questa Coppa Italia. E partita vera è stata, con nessuna delle due a risparmiarsi sebbene dopo poco più di 90 ore il Milan avesse già in agenda la sfida con la Roma e lunedì l'Atalanta abbia da ricevere il Frosinone. Pioli schiera grossomodo la squadra migliore, Gasperini recupera Kolasinac e l'ex De Ketelaere. In tribuna c'è invece Zlatan Ibrahimovic, che si rimette in gioco da dirigente contro l'Atalanta così come aveva fatto nel gennaio 2020 nella sua seconda esperienza in rossonero e subito dopo il 5-0 rimediato dai rossoneri a Bergamo. Non basta. L'Atalanta gioisce, il Milan è eliminato e si prende anche i fischi. Perché anche il secondo obiettivo è stato un fiasco.

