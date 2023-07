Una studentessa di 15 anni al raduno mondiale degli scout  

Anna Pilloni, 15enne iglesiente sarà un'ambasciatrice dello scoutismo al prossimo Jamboree, il raduno mondiale degli scout che si tiene ogni 4 anni e che riunisce 50 mila scout provenienti da tutto il mondo.

Dal primo agosto e fino al 15, Anna (del gruppo scout Iglesias 3) farà parte dell’evento che si terrà nella città della Corea del Sud Saemangeum: «Sono grata per questa opportunità ed estremamente orgogliosa di rappresentare il mio Paese, la mia città e il mio gruppo che è come una seconda famiglia. - dichiara la ragazza - Metterò tutto il mio impegno per testimoniare i nostri valori di pace e fratellanza e non vedo l’ora di vivere un’esperienza che sono certa accrescerà la mia persona e rimarrà indimenticabile». Il percorso di Anna inizia all’età di 5 anni, ma ammette di sentirsi una scout da quando serba memoria: «Lo era anche mia madre».

Riccardo Pintus è un caporeparto del gruppo Iglesias 3: «Per l’occasione inviamo un profilo all’Agesci regionale - dichiara - e quello di Anna è stato scelto per far parte del progetto di un “villaggio internazionale” che aggrega migliaia di giovani e ha come obiettivo quello di creare una generazione di pace. Intanto la 15enne iglesiente nella serata di domani è stata invitata alla partecipazione del Consiglio comunale: «Dove riceverà il nostro saluto istituzionale prima della partenza. - conferma il primo cittadino Mauro Usai - È sempre motivo d’orgoglio per tutti quando una giovane concittadina sarà protagonista di un’esperienza unica».

