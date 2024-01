Una strepitosa (come sempre) Helen Mirren dal romanzo di R.J. Palacio 

Il talento di Helen Mirren - storica interprete premiata a Cannes e agli Oscar - risplende nell’emozionante “Wonder: White Bird”, diretto da Marc Forster e tratto dal romanzo di R.J. Palacio “A Wonder Story - il libro di Julian”.

Nel triste scenario di una Parigi afflitta dall’occupazione nazista, una bambina ebrea tenta di scampare alle leggi razziali con l’aiuto di un coetaneo pronto a tutto pur di tenerla al sicuro. Preoccupata per la crescita di suo nipote, Sara decide di raccontare la propria storia: ancora piccola, assiste alle conseguenze dell’avanzata tedesca in Francia, fuggendo alle persecuzioni insieme alla famiglia e trovando rifugio nel fienile di un compagno di classe, Julian, afflitto da una grave forma di poliomielite che ha compromesso la sua mobilità. Diversamente da quanto accaduto tra le mura scolastiche, i due imparano a conoscersi e reagiscono al dolore immaginando luoghi alternativi da esplorare, ma come mantenersi al sicuro quando le ostilità degli assalitori diventano ogni giorno più pressanti?

Un adattamento che richiama l’esperienza maturata sul set in progetti come “Neverland”, specie raffigurando la dimensione immaginifica ove il realismo delle scene trova naturale contiguità nella componente illusoria. Il racconto di formazione si esprime qui in una veste che premia - talvolta con eccessiva enfasi - l’affermazione di se a fronte di tutte le difficoltà e nel rispetto di chi viene reputato diverso.

A convincere è soprattutto l’immedesimazione dei giovani protagonisti, che ben si associa all’ennesima dimostrazione di classe dell’attrice britannica, ad ogni occasione sempre più inconfondibile. (g. s.)