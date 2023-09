«Una strategia europea per i territori insulari»  

Il presidente della Regione Christian Solinas in pressing sull’Europa per l’attuazione del principio costituzionale di insularità. Ieri, in sede di commissione Coesione territoriale e bilancio dell’Ue del Comitato delle Regioni, ha presentato una serie di emendamenti volti a rafforzare la dimensione territoriale della politica di coesione, a favore di una maggiore convergenza dei territori che permetta di superare gli svantaggi strutturali permanenti legati all'insularità. La commissione Coesione territoriale è l'assemblea delle autonomie regionali e locali che partecipa alla formazione della legislazione europea svolgendo funzioni consultive e di cui Solinas è membro titolare. In questa fase, l'accento è stato posto sulla necessità che la Commissione europea si doti di una strategia dedicata ai territori insulari, a cominciare da una raccolta sistematica di dati territoriali aggregati - al momento inesistente - che sia rappresentativa di un approccio specifico per le regioni insulari, che possa trovare espressione nei rapporti sulla coesione economica, sociale e territoriale pubblicati regolarmente dalla Commissione e, successivamente, nelle proposte regolamentari della prossima generazione di fondi strutturali. I punti all'ordine del giorno hanno riguardato anche il progetto di parere, presentato congiuntamente dal presidente del Comitato delle Regioni Vasco Cordeiro e dal presidente della commissione Emil Boc, incentrato sul futuro della politica di coesione dopo il 2027.

