Una strage senza fine nelle strade sarde 

Sono già sei le vittime della strada nell’Isola dall’inizio dell’anno. Una scia di sangue che non sembra fermarsi mai. E la tragedia di ieri notte a Cagliari riporta inevitabilmente la mente allo scorso settembre con la morte di quattro giovani nello schianto di un’auto in viale Marconi.

Prima di Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi 19enne morti ieri in via Vesalio, era toccato a un 59enne perdere la vita, venerdì scorso, sulla statale 197 a San Gavino. Il 13 gennaio la vittima della strada, alle porte di Carbonia, è stato un 38enne a bordo della sua moto finita contro un’auto. L’8 gennaio, alla ripresa della scuola dopo le vacanze per Natale e Capodanno, un 15enne è stato investito e ucciso da una vettura mentre attraversava sulle strisce pedonali, in via Peretti a Cagliari. E il 2024 si era aperto il 3 gennaio con l’incidente sulla strada statale 195: un 19enne di Quartucciu ha perso la vita finendo con la sua auto in mare dopo uno scontro frontale. E proprio alla fine dell’anno un 21enne di Quartu era morto in via Leonardo da Vinci, nel litorale quartese.

Ed è ancora tremendamente fresco il ricordo della terribile tragedia di settembre, in viale Marconi a Cagliari, costata la vita a quattro giovanissimi: una 24enne, e tre diciannovenni. Viaggiavano su un’auto con altri due amici (sopravvissuti). La Ford Fiesta arrivava da viale Marconi: all’inizio del tratto in senso unico, nella direzione opposta, è finita nella corsia riservata ai mezzi pubblici con una manovra improvvisa, forse per evitare il cordolo centrale, schiantandosi contro un pilastro in cemento. (m. v.)

