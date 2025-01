«Una strada troppo pericolosa»  

Sono ancora fermi al palo i lavori per la messa in sicurezza di viale Europa, il tratto quartese dell’ex statale 554.

Nell’attesa la strada è un concentrato di pericoli: la situazione, già non delle migliori, è precipitata negli ultimi tempi: l’asfalto è franato in diversi punti soprattutto all’altezza del semaforo all’uscita di Pitz’e Serra e dal guard rail sporgono pericolosamente quelle che è riduttivo chiamare erbacce.

Abbandono

Bastava percorrere la strada ieri mattina per rendersene conto. Lo sfalcio dell’erba è stato fatto qualche tempo fa ma poi la vegetazione è ricresciuta e ci si sono messe anche le piogge dei giorni scorsi a far peggiorare la situazione delle buche. Tutto ciò sta facendo indispettire gli automobilisti e i residenti della zona, come confermano i rappresentanti dei comitati dei quartieri.

«La sicurezza dei residenti e la gestione della viabilità devono essere una priorità per una comunità che merita di vivere in un ambiente protetto», dice la presidente del comitato spontaneo di Quartello, Marina Lattanzi, «invece viale Europa resta come in origine, anzi peggio perché il fondo stradale si è ulteriormente deteriorato in più punti e alle erbacce. Persiste inoltre il rischio costante in entrata e in uscita dal quartiere, che dovrebbe avere segnaletica adeguata e dove andrebbero adottate misure per rallentare la velocità».

Manutenzione

Già in passato era stato il Comitato di Margine Rosso a sollevare il problema delle condizioni della strada. «Credo che la manutenzione latiti perché a breve dovrebbero partire i lavori», suppone il presidente del Comitato Emanuele Contu, «ma nel frattempo nell’ex 554 si rischia tanto. Vedo auto fare zig zag per evitare i punti dove l’asfalto è saltato via soprattutto nel tratto dal semaforo di Pitz’e Serra fino a via Marconi. Mentre nel primo tratto è presente alta vegetazione in mezzo al guard rail. Il tempo passa, i lavori non iniziano e i disagi aumentano».

I lavori

Intanto nei giorni scorsi sono stati stanziati i fondi per la registrazione e voltura dei decreti di espropriazione definitiva di alcune aree limitrofe. Ma sul via ai lavori per ora non sembra ci sia nessuna certezza. A febbraio del 2024 si era parlato di apertura dei cantieri entro l’estate, ma l’estate è passata, è passato anche Natale e nulla è cambiato.

Il progetto di messa in sicurezza riguarda il tratto tra lo svincolo con la 125 e la rotatoria di Margine Rosso. È prevista l’eliminazione dei semafori che saranno sostituiti da tre rotatorie realizzate agli incroci con via Marconi, Pitz’e Serra e l’uscita di Quartello. Non solo: la strada passerà dalle attuali quattro corsie a sei, con le preferenziali per i bus. Ci saranno anche una pista ciclabile e uno spartitraffico alberato con lecci e jacarande. Ma non ci sarà più il guard rail in una strada dove comunque c’è il rischio che si continui a correre.

