Una strada trincea per uscire dal porto di Arbatax 

Più che buche ora sono crateri. La parallela di via Lungomare è diventata un colabrodo. Le intense piogge degli ultimi tempi hanno infierito sui rattoppi del recente passato. Il percorso, unica via d’uscita da Arbatax per chi proviene dal porto dopo l’istituzione del senso unico di marcia sulla via principale del borgo marinaro, attende da anni un intervento di riqualificazione.

La competenza è dell’Autorità di sistema portuale che gestisce un ventaglio di appalti per tirare a lucido lo scalo. Il cronoprogramma è definito: la settimana prossima dovrebbero cominciare gli scavi in vista della posa della nuova illuminazione, un affare da 3,5 milioni di euro. Dopodiché un’impresa specializzata realizzerà il nuovo tappetino d’asfalto sul tracciato della darsena in cui la circolazione, per effetto della nuova viabilità, ha subito un notevole incremento. È uno degli interventi ad ampio respiro per ammodernare il porto. Altri 420 mila euro verranno destinati alla manutenzione dell’edificio ex Dogana che, una volta riqualificato, ospiterà un primo presidio dell’ente, in particolare gli uffici della Security portuale. L’Authority ha avviato le indagini geognostiche per l’opera di consolidamento e sistemazione dei piazzali del molo di ponente. Una volta avviati, i lavori avranno un costo di 4 milioni di euro. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA