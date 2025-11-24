Una strada segnata dalle croci 

Era il 24 novembre dello scorso anno quando Aurora Marcia e Riccardo Lai, lei diciassettenne e lui appena maggiorenne, persero la vita in un terribile incidente stradale alle porte di Iglesias. A un anno di distanza, sulla stessa strada, altre due vite sono state spezzate poco dopo lo svincolo per Genna Luas. Così, mentre nel pomeriggio di oggi si celebreranno i funerali del ventiduenne Marco Contini e del cinquantunenne Emanuele Cisci, questa mattina Iglesias ricorda i due ragazzi scomparsi un anno fa.

La strada

In questo giorno dii lutto e di commemorazione si vuole lanciare anche un messaggio più ampio sulla sicurezza stradale: «Sappiamo che la situazione è critica e che ci sono diverse problematiche, – affermano i rappresentanti della scuola dei due ragazzi - auspichiamo interventi concreti per evitare altri incidenti». Dal Comune la conferma che, negli ultimi mesi, sono stati avviati interventi per ridurre la pericolosità della Statale 130: «Negli ultimi cinque anni, purtroppo, ci sono state diverse vittime, non solo quelle dell’anno scorso – ricorda il vicesindaco Francesco Melis rimarcando il cordoglio per le due vite spezzate all’alba di domenica –. Vista la conformazione in discesa della strada, l’unico modo per limitare la velocità è installare nuovi autovelox». Melis segnala anche una ricognizione sui punti più pericolosi: «Prima e dopo la galleria, l’ingresso della città, dove sorgerà una nuova rotonda e il tratto verso Bindua, dove gli incidenti sono frequenti. Se non avremo un autovelox fisso, aumenteremo i controlli con telelaser e posti di blocco».

L’ultimo saluto

A Gonnesa e Nuraxi Figus oggi sarà lutto cittadino. Il sindaco Pietro Cocco si è fatto interprete del sentimento di cordoglio e partecipazione popolare e ha firmato ieri mattina l’ordinanza. L’addio a Marco Contini sarà alle 15.30 nella chiesa di Sant’Andrea a Gonnesa, mentre i funerali di Emanuele Cisci si terranno a Cortoghiana nella chiesa del Sacro Cuore alle 15. «Le comunità di Gonnesa e Nuraxi Figus – si legge – sono profondamente turbate da questo drammatico evento. Proclamiamo il lutto cittadino in segno di rispetto profondo e di partecipazione».

Anche il vescovo di Iglesias Mario Farci ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio alle due comunità che «si ritrovano ferite e smarrite davanti alla morte improvvisa di Marco e di Emanuele. Due vite diverse, due cammini unici e preziosi, – ha scritto – accomunati da un destino che ci appare duro e incomprensibile. L’incidente che li ha portati via così all’improvviso ci lascia senza parole, ci colpisce nel profondo, e ci fa sperimentare la fragilità della nostra esistenza. In queste occasioni tocchiamo con mano il valore immenso della vita umana. La fede non elimina il dolore, ma ci apre al grande mistero della vita: ci ricorda che la morte non è l’ultima parola».

Il ricordo

Oggi la commemorazione dei due studenti anno è stata organizzata dai rappresentanti d’Istituto del Liceo “Baudi di Vesme”, Agata Ariu, Marta Aramu e Filippo Falchi. Entrambi studiavano proprio in quest’istituto e quest’anno avrebbero frequentato la quinta. «Ci ritroveremo alle 10 davanti alla scuola – spiegano –. Distribuiremo palloncini bianchi e poi ci muoveremo verso piazza Sella, per lasciarli volare: un gesto semplice ma carico di significato». Con il consenso del preside Emanuele D’Urso, all’iniziativa hanno aderito anche l’Istituto “Asproni” e l’”Asproni-Fermi”: un omaggio ai ragazzi da parte di tutta la comunità scolastica. A un anno di distanza, il sentimento dominante resta il dolore: «Il vuoto dei loro banchi, il sapere che non sono più con noi – raccontano i compagni –. È una perdita che sentiamo ancora molto».

RIPRODUZIONE RISERVATA