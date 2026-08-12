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Sassari.
13 agosto 2026 alle 00:24

Una strada scioglie gli ingorghi 

Da via Giagu a via Di Vittorio evitando il caos di piazzale Segni 

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Nascono strade laddove sorgeranno nuove residenze. Taglio del nastro ieri per l’asse viario che collega via Nino Giagu e via Giuseppe Di Vittorio, arteria che incide un’altra direttrice nel quartiere in espansione di Luna e Sole. Un intervento che rappresenta il cuore del progetto da 3 milioni e 400mila euro, finanziato dall’ex Rete Metropolitana, adesso Unione dei Comuni del Nord-Ovest Sardegna. 600 metri circa di asfalto che, spiega l’assessore alle Infrastrutture della mobilità e al Traffico Massimo Rizzu, “consentirà di bypassare l’asse di piazzale Segni, evitando così grossi ingorghi, come nel caso del mercatino del lunedì”.

Il quadrato

E la massa veicolare a carico del cosiddetto “quadrato”, teatro dell’ultimo concerto di Capodanno e su cui si affaccia il Palaserradimigni, secondo i tecnici, dovrebbe così ridursi del 40 per cento. Agevolando in questo modo gli spostamenti ma anche facendo in modo di mettere in sicurezza la zona. L’idea dell’opera prende corpo con l’ex sindaco Gianfranco Ganau, oltre 10 anni fa, mentre il recupero dei fondi porta la firma del suo successore, Nicola Sanna. La cesura pensata al tempo voleva collegare in modo diretto via Milano con via Luna e Sole attraversando via Vardabasso, la stessa via Giagu prima di congiungersi con via Di Vittorio. Si è dovuto però attendere, almeno per il segmento inaugurato, il sì all’appalto del 2023, tre perizie di variante in corso d’opera e lo sforamento dai 550 giorni previsti.

Espansione

Ultimazione temporanea perché, in realtà, è previsto che nuove carreggiate si allunghino in via Di Vittorio, per fare da cerniera con via Nenni, mentre tutto attorno si attende l’edificazione di una serie di lotti che andrà a creare ulteriori insediamenti abitativi contemplati dal Puc. “Zone in espansione”, le definisce il sindaco, Giuseppe Mascia, che parla dell’operazione come “di un passo fondamentale per realizzare la città di domani”. Intanto si strutturano i sottoservizi, dall’impianto fognario alle acque piovane, fondamenta di un prossimo rilevante pezzo di quartiere. Dove poco più sotto si progettano nuovi volumi commerciali, ma anche uffici e presidi.

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