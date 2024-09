Una strada per “Mariuccia” 

A soli 10 anni iniziò ad impastare il pane, era il 1922. A 17 anni aprì un panificio nell'attuale via Chiesa e nel 1937 inaugurò in piazza Italia la pasticceria che ancora oggi porta il suo nome. Maria Assunta Manca, classe 1912, per tutti semplicemente “Mariuccia”, rappresenta ancora oggi il simbolo dell’imprenditoria pirrese al femminile.

Sono trascorsi più di dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 28 giugno 2011, a 99 anni, per cui nulla osta all'intitolazione alla sua memoria di una via o di una piazza. Sono tanti i pirresi che lo chiedono a gran voce e la Municipalità si è subito attivata. «In accordo con il Comune e con il nostro Consiglio», annuncia la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «effettueremo una ricognizione di alcune strade con l’intenzione di dedicarle a figure importanti per la nostra comunità. Tra loro non potrà di certo mancare Mariuccia, imprenditrice di gran cuore che ha dato lavoro a tante persone. Il suo ricordo, infatti, è ancora vivissimo».

Una pioniera

Una vera pioniera. Chi l’ha conosciuta la ricorda con grande affetto. Come Giuseppe Spiga, 73 anni, presidente onorario del Comitato di Santa Maria Chiara. «Un’imprenditrice autorevole e all'avanguardia, modernissima per quei tempi. Sarebbe un riconoscimento strameritato per una donna eccezionale. L’auspicio è che le sia intitolata una via in pieno centro storico, dove lei ha sempre vissuto».

D’accordo un altro pirrese doc, Francesco Farris, 79 anni. «Da ragazzo mi dava del tu, mi chiamava Francolino. Quando sono cresciuto e mi sono fidanzato, ha cominciato a chiamarmi con rispetto “signor Farris”. Una donna di una signorilità incredibile, dolcissima, stimatissima. Quando qualcuno mangiava le paste a sbafo, lei se ne accorgeva ma faceva finta di niente. Ritengo doveroso che le sia intitolata una via per tutto ciò che ha rappresentato per la nostra comunità».

A sostegno dell’iniziativa anche l’associazione culturale “Pirri: Antiche storie del mio Paese”, presieduta da Daniele Vacca, 56 anni. «Ha lavorato fino a tarda età, ormai aveva superato i 90 anni», ricorda, «tutti le volevano un gran bene, una donna che si è fatta da sola. Giusto e doveroso ricordarla dedicandole uno spazio a Pirri».

Il ricordo della nipote

Annalisa Saddi, 57 anni, è commossa. «Ho un ricordo meraviglioso di mia nonna, una donna semplice, amabile, solare. Non l’ho mai vista adirata. Faceva da paciere quando qualche famiglia aveva problemi. Una volta venne a sapere che in una casa non c’erano soldi per un battesimo. Senza dire niente preparò un banchetto e lo fece recapitare gratis a casa di quella famiglia. Parlava sempre in sardo, era fortissima a flipper, negli anni 80 si dilettava con gli scacciapensieri, adorava soprattutto Pac-man. Mi ha insegnato a fare i dolci sin da piccola. Avevo 5 anni e per me era un gioco: mi divertivo e nello stesso tempo aiutavo nonna. Insieme facevamo gueffus, amaretti e pirichittus».

Berlusconi e i pasticcini

Tra i tanti aneddoti legati alla lunga storia del Bar Mariuccia, resta memorabile, il 18 gennaio 2019, la visita del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, impegnato in un tour sardo in vista delle elezioni suppletive alla Camera di due giorni dopo. Concluso l’intervento politico, a Pirri, dopo un bagno di folla in piazza Italia il Cavaliere assaggiò i dolci di Mariuccia e poi, divertito, cominciò ad offrirli al pubblico improvvisandosi barista per un giorno.

