Una strada con troppe croci 

Lo scontro di due giorni fa tra un’auto e una moto è solo l’ultimo di una lunga serie di gravi incidenti che da anni si verificano all’incrocio tra viale Monastir e via Ticca. E se questa volta non c’è stata la tragedia, per altre persone in passato l'urto è stato fatale. Nel guardrail di viale Monastir si trovano croci, fiori e pupazzi sistemati per commemorare le vittime di quel tratto.

I divieti

Le ragioni della pericolosità sono da ricercare soprattutto nella fretta degli automobilisti. In viale Monastir c’è la doppia striscia continua, che vieta la svolta a sinistra a causa del rischio di tagliare la strada alle macchine provenienti dal senso opposto. Ma qualcuno, viaggiando in direzione Cagliari, anziché arrivare al semaforo poco più avanti, sceglie di sterzare illegalmente in viale Ticca per risparmiare tempo. Circolando invece da via Ticca a viale Monastir c’è lo stop con obbligo di svolta a destra, verso la 131. Per rientrare in città è sufficiente prendere l’uscita sulla 554, un passaggio che molti cercano di evitare.

I pericoli

Una situazione ben nota a chi lavora nella zona. «Si vedono episodi di questo tipo su base settimanale, anche abbastanza gravi. E questo accade perché viene preso il senso di marcia non consentito. E se gli incidenti sono frequenti, si percepisce che c’è un problema serio», spiega Claudio Largiu, che lavora nel negozio di forniture per ristoranti Area Horeca. «Da cagliaritana faccio quella strada tutte le mattine, quell’incrocio è sempre stato pericoloso. Non è il primo incidente che capita ma non è mai cambiato nulla. Che sia estate o inverno, ore in cui c’è traffico o ore in cui la strada è vuota, la gente continua a tagliare. Basterebbe un minuto in più di tragitto piuttosto che rischiare la vita», racconta invece Giulia Mosca, receptionist dell’Holiday Inn. «Basterebbe un guardrail per impedire ai furbi di trasgredire», è il pensiero comune tra chi frequenta l’area. Meno gettonata, invece, l’ipotesi di una rotonda, nonostante fosse un’opzione in passato tenuta in considerazione dal Comune. In precedenza, oltretutto, la striscia continua veniva elusa anche per svoltare in via dell’Agricoltura, il cui accesso da viale Monastir è stato poi interdetto tramite transenne per impedire agli automobilisti di effettuare quell’ulteriore manovra azzardata.