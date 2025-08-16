Una strada collegherà Pitz’e Serra e Quartello 

Più facile da percorrere senza traffico e senza code. Il quartiere di Pitz’e Serra e Quartello, punti nevralgici per il collegamento con l’ex statale 554 – ribattezzata viale Europa - si prepara a cambiare volto con una serie di novità dal punto di vista della viabilità. Parte delle novità sono emerse in una riunione del Comitato di residenti di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, con il consigliere Martino Sarritzu.

Cambia la viabilità

Prima di tutto sarà realizzata una rotatoria tra via Generale dalla Chiesa e via Fiume, un tratto diventato estremamente caotico dopo l’apertura del supermercato.

«La realizzazione della rotatoria», ha spiegato la presidente del Comitato Donatella Putzolu, «ci è stato spiegato che sarà a totale carico dell’Eurospin quindi a costo zero per l’amministrazione, per rendere la viabilità più sicura».

Ma non è finita. È stata anche stanziata la somma per la realizzazione della nuova arteria che da via Cecoslovacchia arriverà fino a via Italia e, in secondo momento, a via Fiume.«Una notizia importante», aggiunge Putzolu, «che aspettavamo. Adesso speriamo che l’iter burocratico vada veloce e che possano cominciare i lavori».

Due quartieri uniti

L’intervento, di cui si parla da anni, collegherà Pitz’e Serra a Quartello, e sarà attuato grazie ai fondi inseriti nell’ultima finanziaria varata dalla Regione: 600mila euro dedicati alla nuova viabilità cittadina, insieme ad altri 100mila euro destinati alla promozione turistica della città. Sarà una via urbana, con tutta una serie di provvedimenti che consentiranno di ridurre la velocità e la percorribilità in quella strada.

Le rotatorie

Ultimo tassello per completare il discorso sicurezza sarà poi l’uscita da via Italia sulla 554 con la realizzazione dell’intervento nell’ex statale. Una delle rotatorie dovrà infatti essere realizzata proprio all’uscita di Quartello.Il progetto di messa in sicurezza dell’ex 554 riguarda il tratto tra lo svincolo con la 125 e la rotatoria di Margine Rosso.È prevista l’eliminazione dei semafori che saranno sostituiti da tre rotatorie realizzate agli incroci con via Marconi, Pitz’e Serra e appunto l’uscita di Quartello. Non solo: la strada passerà dalle attuali quattro corsie a sei, con le preferenziali per i bus. Ci saranno anche una pista ciclabile e uno spartitraffico alberato con lecci e jacarande. Ma non si sarà più il guard rail in ujna strada dove comunque c’è il rischio che si continui a correre. Finita la fase degli espropri, per ora non c’ alcuna certezza sul via ai lavori.

