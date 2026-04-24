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25 aprile 2026 alle 00:31

Una storia, tanti fatti Gavelli e Oggianu stasera a Oristano 

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Ci sono libri che nascono da altri libri, da quelle conversazioni che continuano oltre l’ultima pagina. È il caso di “L’aneddoto… una storia, tante storie”, il volume firmato a quattro mani da Paolo Oggianu e dal colonnello dei Carabinieri Luciano Gavelli, che verrà presentato oggi, alle 18, Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.

Il seme di questo lavoro fu piantato durante le presentazioni del precedente romanzo di Oggianu, “L’Emissario”, che racconta il sequestro dei fratelli Casana, rapiti durante una vacanza a Buggerru e condotti all'Hotel Supramonte. «Ogni volta che ci trovavamo davanti al pubblico», racconta il colonnello Gavelli, «le domande tiravano fuori ricordi che credevamo sepolti. Un dettaglio, una battuta, un episodio che tornava a galla quasi da solo. Ci siamo accorti che attorno al libro ne stava crescendo un altro, fatto di tutto ciò che non era entrato nel primo». Durante il lockdown, Oggianu e Gavelli decisero così di mettersi al lavoro con metodo, raccogliendo e sistemando gli aneddoti fino a dare loro la forma di un’opera compiuta. Saranno presenti anche Giorgio Casana, protagonista de “L’Emissario”, Gian Maria Sertorio, già questore di Aosta e testimone del sequestro e Paolo De Angelis, procuratore aggiunto della Procura di Cagliari. A moderare l’incontro sarà Manuela Arca. (f. t.)

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