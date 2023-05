Una storia “Lungolinea” 

Un’opera che segna la storia del tennis sardo. Una storia piena di personaggi, manifestazioni, tornei e immagini. Il lavoro “Lungolinea”, edito da Sinope di Edoardo Pisano e scritto da Lazzaro Cadelano, esce oggi in abbinamento con il nostro giornale. In edicola troverete il primo dei due volumi, con il racconto della “disciplina” in Sardegna dal 1968 al 2008, i primi quarant’anni sotto rete. Il secondo volume sarà in edicola mercoledì prossimo 17 maggio, sempre in abbinata con il giornale, a 8,50 euro più il prezzo del nostro quotidiano.

Pisano e Cadelano, con un lavoro durato oltre due anni, sono andati in giro per i circoli sardi, ascoltando il racconto di anziani e giovani maestri, di giocatori e appassionati, riportando alla luce storie inedite e raccogliendo immagini mai viste, o comunque meritevoli di essere riportate alla luce. Ed è proprio sulle immagini che è stata fatta un’operazione importante: «Alcune sono state fornite dagli stessi protagonisti – racconta l’editore Pisano – diverse abbiamo dovuto ri-fotografarle perché antiche, preziose e perfino malridotte, ma è andata bene». La scelta di partire dal 1968 è dettata anche da un evento, nel maggio di quell’anno, quando la nazionale italiana di Coppa Davis sfidò l’Ungheria al Tennis Club Cagliari, vincendo 5-0 e schierando uno straordinario Nicola Pietrangeli. Da lì, “Lungolinea” racconta storie, personaggi e momenti che hanno segnato la storia di questo sport nell’Isola. E L’Unione Sarda ha scelto di presentarsi in edicola con una pubblicazione sul tennis a pochi giorni dalla fine del torneo Atp di Cagliari. Buona lettura.

RIPRODUZIONE RISERVATA