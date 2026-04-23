Una storia dolce ed emozionante che celebra  tutta la forza dell’umanità 

Con lo sguardo inconsapevole della gioventù, Hasan Hadi realizza “La torta del presidente”, pellicola d’esordio che, mossa da un’ispirazione fiabesca, affronta il quadro storico-politico del Medio Oriente negli anni ‘90, segnato dalla guerra e dalle crudezze del sistema dittatoriale.

Dopo le sanzioni americane imposte all’Iraq e al regime di Saddam Hussein, la popolazione patisce una crisi sempre più insostenibile. A gravare ulteriormente sono le rigidità di un governo che impone ai sorteggiati di offrire un omaggio per il cinquantesimo anniversario del presidente, incurante delle disponibilità economiche di ciascuno. Al fine di evitare pesanti ripercussioni, Lamia, dopo essere stata incaricata a scuola di cucinare una torta, partirà per la città per procurarsi gli ingredienti necessari; ma gli imprevisti e i pochi soldi a disposizione renderanno l’impresa estremamente complicata.

Seguendo un approccio che tratta la delicatezza dei temi senza impoverirli di significato né ostacolarne la fruizione, Hadi si addentra in un’indagine socio-culturale, mostrandone criticità e contraddizioni da un punto di vista - per sua natura - puro e incondizionato. L’effetto arriva immediato allo spettatore, catturandolo con la poesia sottile delle strade polverose, dei mercati, dei cortei cittadini, senza però mancare di assestargli un duro colpo emotivo. Anche nella fatalità del caos, rapisce la giovane protagonista, animata da un candore e una fragilità che terranno sulle spine a ogni suo passo. Una perla di rara fattura, inaspettata nella straordinaria abilità di rappresentare il mondo senza filtri o futili contraffazioni (g.s.).