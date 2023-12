Una storia di Natale al giorno  

“Avvento in biblioteca: una storia del giorno aspettando il Natale”: questo il titolo dell’iniziativa che prendere il via oggi alle 17 nella biblioteca ragazzi della Mediateca del Mediterraneo di via Mameli. Un appuntamento che si ripeterà per tutta la settimana sempre allo stesso orario.

Si tratta di un ciclo di lettere dedicato alle storie natalizie che verranno narrate ai bambini dai bibliotecari. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Chi lo gradisse, potrà indossare un maglione natalizio e portare un piccolo addobbo che potrà essere ritirato alla fine delle feste o lasciato in dono alla biblioteca per i futuri allestimenti di Natale. Un modo per arrivare al Natale dopo aver ascoltato numerose storie ispirate a questo periodo. Racconti per i più piccoli ma anche per i più grandi. Per informazioni contattare la biblioteca dei ragazzi della Mem: numero di telefono 070/6773867 o via mail a biblioteca.ragazzi@comune.cagliari.it.

