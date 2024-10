Una storia di famiglia E così Cagliari celebra Luigi e Giaime Pintor 

«Vivevamo allora nella sperduta isola dei sardi, quando andare e venire dal continente era un'impresa. Sembrava che il piroscafo varcasse un oceano e i rari idrovolanti accendevano l'immaginazione». Lo scrive Luigi Pintor nel libro “Servabo”. Con il fratello Giame e tutta la famiglia viveva sotto viale Buoncammino, tra via Fiume e via Porcell dove oggi c’è un vuoto e quasi nessun ricordo di quel loro periodo cagliaritano. «Non potevo immaginare che una casa così pacifica sarebbe stata inghiottita dalla terra come per un sortilegio. Al suo posto, c'è ora un contrafforte pietroso dov'è appesa una lapide che parla di mio fratello, cresciuto lì tra mura invisibili. Se uno imbocca quella curva e legge distratto quella scritta pensa indifferentemente a un garibaldino, a una trincea carsica, alla guerra civile. E infatti non c'è differenza». Luigi, Giaime, le sorelle Silvia e Antonietta, la madre Adelaide Dore sono a Cagliari perché il padre Giuseppe, funzionario al ministero dei Lavori Pubblici viene trasferito nell’isola dove restano sino al 1940 (eccetto Giaime, a Roma già dal 1935).

«Vite esemplari»

C’è un filo invisibile di memorie tra il contrafforte pietroso che Luigi richiama in quella sua opera, storia privata di formazione e crescita politica e intellettuale, e il Belvedere dell’Ex Regio Museo che i Musei nazionali hanno dedicato ai fratelli Pintor nell’ambito dell’iniziativa “Pomeriggi di Paesaggi”. In un museo rinnovato, con quattro statue di epoca romana, appena restaurate, e l’originale modello di nuraghe realizzato nell’Ottocento dall’archeologo Giovanni Spano, arrivano altri tesori, «i valori incarnati da due storie esemplari del Novecento», hanno sottolineato il direttore dei Musei nazionali di Cagliari Francesco Muscolino e l’archeologa, componente del Cda, Maria Antonietta Mongiu.

Le trame sonore

Stessi accenti negli interventi del sindaco Massimo Zedda, con l’assessora della Cultura Maria Francesca Chiappe, dell’attrice Lia Careddu, di Roberto Pianta, Valeria Deplano, Gabor Pinna, Jacopo Onnis, Gianni Marilotti e Sebastiano Chessa. Francesco Abate e Francesco Medda “Arrogalla”, nel prologo fatto di trame sonore e echi letterari, hanno “riletto” alcuni opere, compreso “Servabo”, dedicate a Cagliari. Tutto questo nel ricordo di Giaime e Luigi, due vite intrecciate, non solo per il legame di sangue, in un secolo tumultuoso di guerre e devastanti totalitarismi. Giaime, scrittore, critico, studioso di letteratura tedesca, traduttore dell’opera di Rilke, alla vigilia dell’entrata in guerra organizza a Roma un gruppo antifascista. È convinto che gli intellettuali non possano fare passi indietro. Ufficiale di complemento, dopo l’8 settembre parte da Napoli per unirsi ai partigiani del Lazio attraversando le linee tedesche, ma muore, a 24 anni, in seguito all’esplosione di una mina a Castel Volturno. È il primo dicembre del 1943. Il 28 novembre aveva indirizzato una lettera testamento a Luigi: «Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari, avrei discusso i problemi dell’ordine politico, ma soprattutto avrei cercato nella storia dell’uomo solo le ragioni di un profondo interesse, e l’incontro con una ragazza o un impulso qualunque alla fantasia avrebbero contato per me più di ogni partito o dottrina». Quella missiva è un’eredità straordinaria: «Musicisti e scrittori dobbiamo rinunciare ai nostri privilegi per contribuire alla liberazione di tutti. Contrariamente a quanto afferma una frase celebre, le rivoluzioni riescono quando le preparano i poeti e i pittori, purché i poeti e i pittori sappiano quale deve essere la loro parte».

