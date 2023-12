Si contu una storia de mala giustitzia , vi racconto una storia di cattiva giustizia... Inizia così la poesia diventata poi una canzone virale su Tik Tok e Facebook scritta da Tonio Pani, 61 anni, improvvisatore di Quartu, e suonata alla chitarra da Ignazio Marcia.

Versi in limba

La storia è quella di Beniamino Zuncheddu, il pastore di 59 anni di Burcei condannato all’ergastolo per il triplice delitto di Sinnai avvenuto nel 1991. «È una poesia d’occasione», spiega Pani, «la revisione del processo davanti ai giudici di Roma sta accertando la verità, che è stata una condanna ingiusta, che i veri assassini sono rimasti liberi mentre Beniamino varcava le porte del carcere. L’assoluzione sembra più vicina, l’intera comunità di Burcei è sempre stata convinta della sua innocenza, così come il popolo sardo. Tutti ci siamo identificati in Beniamino, in tanti gli hanno dimostrato la solidarietà con un messaggio, un pensiero rivolto alla famiglia, io ho voluto farlo con quello che più mi appartiene, una poesia in campidanese scritta “a curbas”, a strofe, praticamente di getto. Vuole essere un omaggio a una persona che ha sofferto tanto: Beniamino si è sempre dichiarato innocente e non è mai stato ascoltato, ha vissuto 32 anni in carcere. I miei versi vogliono essere di speranza in una giustizia che può adesso finalmente correggere il suo errore e restituire a Beniamino il bene più prezioso: la libertà di vivere nel suo piccolo paradiso, il paese di Burcei, dopo aver trascorso buona parte della sua vita nell’inferno di una carcerazione ingiusta».

Il boom

Tonio Pani è abituato al successo, la sua “Babballotti” che parla del coronavirus ha fatto il giro del mondo, tradotta anche in inglese, “Su scrignu de su Campidanu” è diventato l’inno di Quartu, ma non si aspettava questi numeri per la canzone su Beniamino Zuncheddu: «Venticinquemila visualizzazioni su Tik Tok in 48 ore sono la prova che la sua vicenda ha toccato tutti i sardi, che è visto come simbolo di resilienza, la sua assoluzione sembra possa essere il riscatto di un popolo, di chi si rivede nella sua tenacia contro l’ingiustizia più crudele, una condanna per un fatto gravissimo commesso da altri».

L’improvvisatore quartese è legatissimo a Burcei: «Era il paese del mio maestro, Raffaele Urru, che conosceva Beniamino Zuncheddu e che nell’immediatezza di quella strage e del suo arresto mi aveva sempre detto: “C ussu piciocu est innocenti” ». (p. c.)

