Una stella d’oro brilla nel cielo del gremio di San Giuseppe 

L’attesa per le stelle è stata un po’ lunga, arriva alla dodicesima discesa ma poi ecco i primi tre centri quasi uno dopo l’altro. Fino a giungere a dodici stelle complessive, di cui la più brillante: quella d’oro centrata da Elisabetta Sechi. L’amazzone aveva, infatti, conquistato l’argento domenica e ieri porta a casa un bottino prezioso. Su Componidori Fabrizio Manca, del gremio dei Falegnami, può essere orgoglioso della sua festa, seppure ieri non abbia infilzato la stella dopo aver fatto centro però domenica. Poco importa, la sua prova è stata comunque buona: a partire dagli incroci con su segundu Corrado Massidda, per andare avanti con la discesa veloce e composta, e finire con sa remada, seppure non lunghissima.

La corsa

Due ore e mezza di spettacolo, cominciato poco dopo le 14 in via Duomo. Apre le danze il magnifico corteo dei costumi, fra quelli della corte di Eleonora e i tanti dei gruppi dell’Isola. Poi ecco arrivare i padroni di casa del martedì, il gremio di San Giuseppe e il capocorsa Fabrizio Manca, affiancato da Corrado Massidda e su terzu Ignazio Lombardi. Tamburi e trombe accompagnano l’incedere dei cavalieri. La pariglia di testa elegante nei movimenti guida i partecipanti alla giostra, subito dopo il terzetto della domenica, con Giovanni Utzeri, Andrea Zucca e Paolo Faedda. Poi gli altri cavalieri, complessivamente 126. Ma solo 58 avranno l’onore della spada, oltre alle due pariglie di ieri e domenica, per un totale di 64 discese. Una scelta di buon senso, che ha tenuto conto anche del tempo necessario per dare spazio alle acrobazie in via Mazzini. E d’altra parte il majorale en cabo Gino Mugheddu lo aveva annunciato: «Il numero delle spade da consegnare è a discrezione del capocorsa. Ma è bene tenere conto di un aspetto: è preferibile che decida lui quando è il momento di smettere, piuttosto che attendere le imposizioni della questura».

Le stelle

La prima è quella centrata da Enrico Fiori, 65 anni, il più anziano dei cavalieri, ex capocorsa, che ha regalato anche una bella e veloce discesa. Quasi subito dopo arriva quella preziosa di Elisabetta Sechi, stella d’oro: una gioia incontenibile per l’amazzone, acclamata giustamente dal pubblico con applausi e urla di gioia. A ruota arriva il terzo centro, quello di Daniele Mattu, poi quello di Alessio Garau, il cui destriero non si è distinto per la grande velocità ma per una discesa equilibrata in tutto il percorso. Per la quinta stella occorre aspettare fino alla trentunesima discesa: è quella infilzata da Anthony Maccioni. Subito dopo arriva un altro argento, è ancora una volta un’amazzone a centrare la stella: Sonia Cadeddu regala al pubblico di via Duomo anche una discesa veloce e composta. Subito dopo Rodolfo Manni centra la settima stella. Cinque cavalieri falliscono il colpo e poi arriva l’ottavo centro, quello di Cristian Matzutzi. Si attende ancora qualche minuto e giunge la nona stella: questa volta a regalarla è Matteo Licheri. Poi la doppietta favolosa: le sorelle Antonella Rosa (premiata dall’unica stella di platino Angelo Bresciani) e la sorella Ilaria: uno scrosciare di applausi accoglie il duo. Il dodicesimo argento è quello di Andrea Concas, si arriva così alla 49esima discesa.

La sfida

Il capocorsa Fabrizio Manca vorrebbe tentare di andare oltre il bottino portato a casa domenica dai Contadini e così concede l’onore delle spade ad altri quindici cavalieri. Il colpo non va a buon fine e alle 16.45 decide di chiudere la discese. A quel punto su Componidori risale lungo il percorso dallo slargo di sant’Antonio e si avvicina al gremio: il presidente Mugheddu gli porge su stoccu. C’è ancora la possibilità di conquistare l’oro e Fabrizio Manca ci prova. Da piazza Manno sprona il suo destriero Middle Arch e lo lancia veloce ma la stella resta appesa nella fettuccia. Poi è la volta di su terzu, Ignazio Lombardi. Tenta ma nemmeno lui riesce nell’impresa. Ora è il momento de sa remada, il passaggio finale della corsa: su Componidori ha appena restituito su stoccu al presidente che gli da in cambio sa pippia ‘e maju: è lo scettro di viole mammole e pervinche col quale benedice il pubblico di via Duomo e, simbolicamente, tutta la città. Lo fa mentre, riverso con la schiena sul cavallo, lo lancia veloce per sancire la chiusura della giostra. Attrus annus mellus.

