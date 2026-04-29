VaiOnline
Carbonia.
30 aprile 2026 alle 00:10

Una stella al merito del lavoro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fra i 97 dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza della “Stella al merito del lavoro”, spicca il responsabile del centro distribuzione postale di Carbonia, Marco Pisano. Per il diciassettesimo anno consecutivo la commissione nazionale istituita per l’occasione ha deciso di premiare con il titolo di Maestro del Lavoro i dipendenti del Gruppo Poste Italiane in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali. La motivazione che ha riguardato anche Pisano è legata alla “perizia, alla laboriosità e alla buona condotta morale”. La consegna è prevista il primo maggio a cura della Prefettura di Cagliari. «Non mi aspettavo un riconoscimento così importante - commenta il dipendente di Poste Italiane – sono grato a tutte le persone che mi hanno dato fiducia e hanno creduto in me». Le Stelle al merito del lavoro sono concesse ogni anno a lavoratori di aziende pubbliche e private con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25». (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Canadair, Regione in pressing sul Governo

Chieste al Viminale rassicurazioni formali sulla continuità del servizio antincendio 
Il delitto di Carnevale

Lo sguardo del padre non si stacca mai dal presunto assassino

Andrea Mameli ha fissato Migali per tutta l’udienza in Corte d’Assise 
Francesco Pinna
La battaglia.

La lotta della mamma contro l’omertà

Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

Due fratelli di Pirri sotto accusa

Sono tre gli indagati per il caso Mocci, ucciso la scorsa settimana a Monserrato 
Roberto Carta
Cronaca

Una cavalla uccisa e decapitata a Siurgus Donigala

Samuel Mascia: non riesco a immaginare chi possa aver compiuto un gesto simile 
Paolo Carta
25 aprile

«Ho sparato io, sono della Brigata ebraica»

Militanti Anpi feriti al corteo, fermato un 21enne: l’accusa è di tentato omicidio 
Il caso

Sempio convocato in Procura

Per i pm sarebbe l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi 