Una stella al merito del lavoro 

Fra i 97 dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza della “Stella al merito del lavoro”, spicca il responsabile del centro distribuzione postale di Carbonia, Marco Pisano. Per il diciassettesimo anno consecutivo la commissione nazionale istituita per l’occasione ha deciso di premiare con il titolo di Maestro del Lavoro i dipendenti del Gruppo Poste Italiane in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali. La motivazione che ha riguardato anche Pisano è legata alla “perizia, alla laboriosità e alla buona condotta morale”. La consegna è prevista il primo maggio a cura della Prefettura di Cagliari. «Non mi aspettavo un riconoscimento così importante - commenta il dipendente di Poste Italiane – sono grato a tutte le persone che mi hanno dato fiducia e hanno creduto in me». Le Stelle al merito del lavoro sono concesse ogni anno a lavoratori di aziende pubbliche e private con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25». (a. s.)

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