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Nurachi
20 ottobre 2026 alle 00:45

Una stazione meteorologica per gli studenti 

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Non solo italiano e matematica. Gli studenti ora potranno studiare anche i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, la tutela dell’ambiente e il monitoraggio dei dati meteorologici del territorio. A Nurachi, nel plesso scolastico di recente costruzione è stata inaugurata una nuova stazione meteorologica con annessa webcam.
«L’iniziativa - spiega il sindaco Renzo Ponti - è finanziata nell’ambito del piano ministeriale destinato al potenziamento delle attività educative e rappresenta un’opportunità concreta per arricchire il percorso formativo dei nostri ragazzi attraverso l’osservazione diretta e l’analisi dei fenomeni atmosferici». Ma il progetto non è riservato solo alla scuola: tutti i cittadini potranno consultare in tempo reale le previsioni meteorologiche. I dati sono disponibili attraverso il sito istituzionale del Comune. Un’iniziativa che unisce tecnologia, educazione e consapevolezza ambientale. (s. p.)

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