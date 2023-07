Una statua per il centauro 

Il Motoclub di Portoscuso ricorda Franco Chighine, motociclista e socio fondatore dal sodalizio, morto in un incidente nella statale 126 nel 2022. Il 29 e il 30 luglio, in sua memoria si svolgerà a Portoscuso un motoraduno dedicato al motociclista. «Abbiamo scelto il 29 perché da ragazzi abbiamo sempre festeggiato il suo compleanno, il 30 luglio, allo scoccare della mezzanotte». dice Tore Zuddas, presidente del motoclub e grande amico di Franco.

Il 29 alle 19,40 si partirà per il giro turistico in direzione Iglesias ed è prevista la posa di un mazzo di fiori nel luogo dell’incidente. Alle 22 in programma dj set. Alle 23,59 sarà il momento della commemorazione e della benedizione della scultura che riproduce Franco Chighine in sella alla sua moto. A seguire ancora musica con dj set. Il 30 luglio a partire dalle 19 il Motor Street Food con dj set. (a.pa.)

