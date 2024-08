Una stanza tutta per sé Sei scrittrici finaliste al Premio Giuseppe Dessì 

Declinazione femminile plurale per la trentanovesima edizione del Premio letterario Giuseppe Dessì, con una sestina ufficiale in finale composta da un doppio tris di donne: tre per la sezione narrativa e tre per la poesia. La cerimonia di premiazione si terrà il 5 ottobre a Villacidro.

Le pagine e i versi

La giuria di qualità ha selezionato per la narrativa i romanzi “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” di Deborah Gambetta, edito da Ponte alle Grazie; “Il tempo degli imprevisti” di Helena Janeczek (Guanda) e “Le favole del comunismo” di Anita Likmeta (Marsilio). Nella sezione poesia, si contenderanno il primo premio le sillogi poetiche “Il prima e il dopo dell’acqua” di Laura Accerboni (Einaudi); “Erano le ombre degli eroi” di Donatella Bisutti (Passigli) e “I Tolki” di Ida Travi (il Saggiatore). Le opere finaliste hanno brillato fra le 154 iscritte al concorso, di cui 105 per la sezione narrativa e 49 per la poesia e sono state selezionate dalla giuria tecnica presieduta da Anna Dolfi, massima esperta dell’opera di Giuseppe Dessì, e composta dai docenti universitari Duilio Caocci, Gino Ruozzi e Nicola Turi, dal poeta e critico letterario Giuseppe Langella, dal giornalista Luigi Mascheroni, dalla linguista e scrittrice Francesca Serafini, dal romanziere e bibliotecario Fabio Stassi e da un rappresentante della Fondazione Dessì.

Format rinnovato

Durante la cerimonia di premiazione saranno assegnati anche il Premio Speciale della Giuria alla carriera, che quest’anno andrà al comico e scrittore bolognese Alessandro Bergonzoni, e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna a Dori Ghezzi, cantante e compagna di vita del cantautore Fabrizio De André. L’edizione 2024 del prestigioso premio letterario ha un format diverso e rinnovato rispetto agli anni scorsi; gli appuntamenti culturali, musicali e letterari (tutti a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti) non si concentreranno nell’unica settimana della cerimonia di premiazione ma saranno distribuiti per quattro settimane.

Le storie di Barbarossa

Aprirà il sipario degli spettacoli collaterali alla manifestazione letteraria il cantautore Luca Barbarossa con il suo libro “Cento storie per cento canzoni" edito da La nave di Teseo, in programma giovedì 12 settembre alle 21,30 in Casa Dessì. La settimana successiva, giovedì 19 settembre, due incontri fra storia, sport e teatro: alle 18 al Mulino Cadoni “Ricordando Gigi Riva”, con Nicola Riva e i protagonisti del Cagliari Calcio di ieri e di oggi; alle 21,30 nel cortile di Casa Dessì lo spettacolo teatrale “Mistero buffo” di Dario Fo e Franca Rame. In scena Matthias Martelli con la regia di Eugenio Allegri. Venerdì 20 settembre al Mulino Cadoni, ore 18, l’autrice Francesca Agus propone “Un raro esemplare”, edito da Condaghes. La serata prosegue alle 21,30 nella Casa Dessì con il concerto della cantautrice sassarese Bianca Frau insieme al musicista francese Jean Prat.

Il calendario

I giovedì culturali continuano il 26 settembre con il saggio storico “Le stragi sono tutte un mistero” (Laterza & Figli) di Benedetta Tobagi in dialogo con il giornalista Vito Biolchini. Alle 21,30 approda in Casa Dessì l’artista satirica Arianna Porcelli Safonov con la sua performance teatrale "Omeophonie”. Venerdì 27 settembre la compagnia Is Mascareddas propone “A&C Anima e Cuore”, teatro di burattini al Mulino Cadoni alle 18. Alle 21,30 in Casa Dessì parole e musica del “Faccio di tutto tour” del cantautore Francesco Tricarico con il pianista Michele Fazio. La programmazione settembrina del Premio Dessì vede sabato 28 un doppio appuntamento con il musicista e scrittore Giovanni Succi: al Mulino Cadoni alle 18 presenta “Amaro Succi” (Valigie Rosse) in dialogo con Duilio Caocci e alle 21,30, a Casa Dessì porta in scena il suo spettacolo “Leopardi Dark Ambient”. Giovedì 3 ottobre reading di Nicola Lagioia “Presto saprò chi sono”, alle 21,30 in Casa Dessì. La domenica successiva alla cerimonia di premiazione, il 6 ottobre, consueto appuntamento con finalisti e vincitori, dalle 10 in casa Dessì.

