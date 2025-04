Una stanza multisensoriale per ridurre il dolore cronico delle patologie oncologiche 

È stata chiamata “Stanza Serena” la sala Multisensoriale Snoezelen , una parola olandese che richiama il termine “rilassare”. Uno spazio innovativo nel Centro di Cure palliative e Terapie del dolore del San Giovanni di Dio, primo in Sardegna, dove i pazienti vivono un’esperienza diversa e rilassante durante le loro terapie. «Questa stanza si chiama Serena non solo perché è rassicurante – spiega l’oncologa palliativista Maria Cristina Deidda, referente del Centro dell’Aou di Cagliari – ma anche perché prende il nome di una nostra giovane paziente, che ci ha lasciato di recente: questo ambiente nasce grazie alla donazione dei suoi genitori all’associazione di volontariato no profit Odv “Vestiamoci di Vita”».

Il Centro di Cure palliative e Terapia del dolore del San Giovanni di Dio registra ogni anno circa 6 mila accessi. «Questo è un luogo speciale – prosegue Maria Cristina Deidda – dove i bambini e gli adulti con gravi disabilità, o altre patologie debilitanti come le oncologiche avanzate sono immersi in un ambiente con luci, colori, suoni, odori, vibrazioni e oscillazioni opportunamente modulate, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita incidendo su umore e comportamento». Qui, spiega Gabriele Finco, direttore di Anestesia e Rianimazione dell’Aou, «i cittadini e le cittadine possono usufruire di una stimolazione dei cinque sensi primari che, agendo simultaneamente a livello della corteccia cerebrale, ne favoriscono il rilassamento e la riduzione del dolore cronico avvertito».

Le stanze Snoezelen, dice ancora la specialista, «sono adatte a ogni età e a vari tipi di disabilità. L’esperienza in ambienti multisensoriali determina miglioramenti, nel paziente, nell’area dell’aderenza alla terapia, della concentrazione, dell’interazione comunicativa con i curanti e della qualità della vita avvertita».

Al San Giovanni di Dio, aggiunge la palliativista, «utilizziamo questa stanza per i pazienti in cure palliative precoci e terminali, durante le terapie di supporto nel day service. Tra l’altro, ricerche condotte su pazienti hospice/lungodegenza, che hanno passato un’ora o più nella stanza multisensoriale, testimoniano una significativa riduzione dell’ansia e fino al 40% del dolore».

