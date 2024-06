Una stalla in Bolivia nel solco dell’opera di padre Sebastiano 

«Insegna a un uomo a pescare e lo nutrirai per tutta la vita», massima confuciana fatta propria dal sacerdote dorgalese padre Sebastiano Fancello. Nell'altopiano del lago Titicaca, in Bolivia, riuscì a creare un piccolo miracolo. A trent'anni dalla morte del missionario, il Comitato sostenitori della sua opera continua ad aiutare i campesinos della Granja (fattoria) di Guaquì, nel solco dell'insegnamento lasciato dal sacerdote. «È di pochi giorni fa la notizia che è stata completata la nuova stalla – raccontano i volontari – realizzata grazie al contributo non solo dei dorgalesi ma di quanti hanno preso parte alle iniziative di raccolta fondi intraprese negli ultimi anni». È dal 2020 che l'associazione ha stretto un rapporto epistolare con padre Ramon, sacerdote della Diocesi di Guaqui. Ha informato i parenti del missionario scomparso che la Granja necessitava di fondamentali opere di manutenzione e ammodernamento, chiedendo il sostegno di quanti volessero raccoglierne l'eredità spirituale. «Abbiamo avviato una serie di iniziative grazie alle quali sono stati raccolti i fondi per il refettorio della scuola, rinnovare le attrezzature della cucina e del dormitorio, fornire vestiti e doni perché i piccoli bolivani trascorressero un Natale felice». Ma è l'attività di allevamento di bovini, avviata da padre Sebastiano 40 anni fa, ad aver ricevuto il sostegno più incisivo: grazie alle donazioni i campesinos avranno a disposizione una nuova stalla sicura ed efficiente, un'attrezzatura refrigerante per l'inseminazione artificiale e quanto necessario per produrre ottimi formaggi, che avranno nel loro cuore un pizzico di Sardegna.

