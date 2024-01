Una stagione di sofferenza 

(...) Poi si è spenta la luce e i cambi - lo dice la partita - sono arrivati tardi, così come le contromisure, mentre i rossoblù franavano e lo stadio, insieme alla squadra della Ciociaria, riprendevano vita. Il Frosinone arrivava da un periodo nerissimo, da ieri splende di nuovo il sole su una squadra non certo superiore al Cagliari, ma che si è rimessa in corsa giocando 45 minuti su 90, recuperi esclusi.

Manca il coraggio di osare, manca la capacità di gestire un vantaggio. Con il Bologna, al Dall’Ara, rimontati e battuti. In casa col Milan rimontati e superati. A Salerno salvata la pelle dopo il vantaggio. Con il Genoa la difesa del gol di vantaggio andò a buon fine, unico caso (da studiare) in un campionato faticoso, pieno di delusioni e intriso di vorrei ma non ci riesco.

Quel battaglione di sostenitori, quasi settecento straordinari tifosi che hanno viaggiato tutto il giorno fra aerei, treni, auto, panini e lunghe attese, torna a casa con l’applauso della squadra e una certezza. Che anche quest’anno fra una surra e una rimonta, sarà durissima.