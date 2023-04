Una stagione da record per Radunovic 

La sfida più complicata, perché il Frosinone si era presentato alla Unipol Domus con l'etichetta di capolista e di miglior attacco della Serie B. E, come non bastasse, il campo è stato spazzato costantemente da un maestrale che, si sa, è uno dei peggiori nemici di un portiere, visto che ogni traiettoria può diventare una trappola. Ma lui, Boris Radunovic da Belgrado, ha vinto la sua ennesima sfida, chiudendo la porta a doppia mandata e centrando così il suo dodicesimo “clean sheet” stagionale, l'ottavo di questo 2023 targato Claudio Ranieri. Per Radunovic anche un nuovo primato personale, visto che il record erano le undici partite senza gol al passivo centrate nell'annata 2014-15, quando ancora giocava nel campionato serbo con il Rad di Belgrado, prima dello sbarco in Italia. Dove il suo miglior risultato erano i dieci “clean sheet” del 2016-17, sempre in B, a difesa della porta dell'Avellino.

La porta in faccia

Boris, in lingua slava, significa “glorioso nel combattimento” e Radunovic, contro il Frosinone è stato all'altezza del suo nome. Sempre attento nel primo tempo, quando col vento in faccia ha dovuto studiare le traiettorie dei lanci della squadra di Grosso ed è dovuto intervenire su due conclusioni velenose di Caso. Ancora più complicata la ripresa, col fastidioso maestrale alle spalle e il Frosinone davanti. Perché gli ospiti ci hanno provato, ma il numero uno del Cagliari si è confermato signore e padrone dell'area rossoblù. Sempre preciso fuori dai pali, dove ha sfruttato la fisicità dei suoi 194 centimetri d'altezza per andare a intercettare ogni pallone, puntuale quando è dovuto intervenire per chiudere lo specchio della porta, con sei parate totali. Poi, nel finale, si è dovuto esibire anche in un'uscita fuori dall'area, con uno stacco aereo da libero vecchio stampo, travolgendo tutto e tutti, compreso il compagno Dossena. Scontro tra teste rossoblù, il soccorso prestato dallo staff medico del Frosinone, con quel professor Smargiassi che, quasi trent'anni fa (stagione 1993-94), aveva collaborato a Cagliari col dottor Scorcu, istituzione rossoblù, a sua volta impegnato nelle cure a Dossena.

In bianco

Radunovic si è immolato per evitare problemi, una fasciatura alla testa (e sei punti, nove per Dossena) e di nuovo in campo, con l'infinito recupero che ha portato la gara fino al 101'. E anche nel prolungamento, il portiere di Belgrado è stato chiamato in causa, rispondendo presente e consegnando alle statistiche la dodicesima porta inviolata, la seconda di fila, in una stagione sempre più da protagonista. Meglio di lui hanno fatto il collega del Frosinone Turati (alla Domus imbattuto per la diciannovesima volta), il genoano Martinez (a quota 15) e ancora Iannarilli (Ternana) e Caprile (Bari) a quota 13. Radunovic intanto si guadagna la fiducia a suon di parate e il Cagliari, col suo Boris, si sente sempre più in buone mani.