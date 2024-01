«Una stagione da record in tutta l’Isola» 

Non solo Cagliari. Il boom del settore crocieristico coinvolge tutti i porti della Sardegna. Si annuncia senza precedenti la stagione appena iniziata, sia per prenotazioni che per numero di passeggeri attesi. È quanto emerge dal calendario pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna che, on oltre 260 navi e almeno 650mila passeggeri, conferma un 2024 di crescita per il settore. Su Olbia, la stagione si arricchisce con gli scali di Costa Crociere che si aggiunge agli approdi della MSC, della Marella e altri brand del segmento lusso come Regent, Azamara e Silver Sea. Confermate le compagnie previste a Porto Torres (Renaissance di Compagnie Française de Croisières e Island Sky di Noble Caledonia) e Golfo Aranci (Ovation e Sojourn di Seabourn).

Per quanto riguarda Oristano, gli scali in programma sono quelli della Marella Cruise Line e della Vasco da Gama della compagnia di lusso tedesca Nicko Cruises. Il presidente dell’Autorità Massimo Deiana sottolinea soddisfazione ma «c’è ancora tanto da lavorare per potenziare l’appeal nei porti di Arbatax e Oristano e riconquistare fette importanti di mercato su Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci. Siamo fiduciosi che già in occasione del Seatrade Cruise Global di aprile, a Miami, riusciremo a sensibilizzare i gruppi armatoriali per un ulteriore incremento nell’anno». ( ma. mad. )

