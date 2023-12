Una stagione boom, l’extra alberghiero affare da 218 milioni 

Il boom di arrivi c’è, certificato – nei primi nove mesi del 2023 – da otto milioni di passeggeri nei tre aeroporti sardi (455 mila in più rispetto allo scorso anno) e da due milioni e mezzo nei porti (più sei per cento) di cui 1,6 solo all’Isola Bianca di Olbia. Ma anche da 218 milioni di fatturato dell’extra alberghiero in crescita del 22 per cento a spese degli hotel che dal 2019 ad oggi hanno perso 900 mila presenze. Ma come conciliare la crescita del flusso turistico, con le conseguenze del carico antropico? Domande, numeri e risposte nel convegno “Il turismo tra crescita e sostenibilità”, che si è svolto ieri a Olbia nell'ambito della XVII edizione del Meeting del turismo, organizzato da “Una scuola sarda”, con un parterre di relatori esperti, moderati dal direttore scientifico dell'evento, l'economista Carlo Marcetti.

Presenze e fatturato

Una questione che riguarda soprattutto il nord Sardegna. Delle quasi 26mila strutture ricettive extra alberghiere dell’Isola , 12mila sono in provincia di Sassari. Dei 16 milioni di presenze totali, la Gallura ne ospita sei milioni, incidendo per il 36 per cento sul totale. Ma da nord a sud, aumentano gli arrivi. Presenze sempre più orientate a soggiornare in b&b, guest house, locande e affittacamere, tendenza che ha mandato in flessione quelle degli hotel. Stando ai dati raccolti (a campione) dal presidente di Extra, Maurizio Battelli, «sui 218 milioni di fatturato complessivi da giugno a ottobre, Olbia Arzachena e San Teodoro da sole totalizzano 99 milioni con un più 26 per cento rispetto al 2022, dovuto sia all'aumento di numero di notti prenotate sia all’incremento del prezzo giornaliero della camera che ammonta in media a 260 euro». Cagliari con le località costiere del sud Sardegna totalizzano 91 milioni (più 20 per cento) e Alghero 27 (più 10 per cento).

Sostenibilità

Ma c’è l’altra faccia della medaglia, Un mega yacht alla fonda nelle acque di Porto Cervo consuma 30mila litri di gasolio al giorno, producendo tonnellate di CO2. Nei cinque chilometri di spiaggia bianca di La Cinta a San Teodoro prendono il sole circa 10mila bagnanti al giorno. Nei cinquecento ettari di macchia mediterranea che accolgono Porto Rotondo, gli abitanti da mille, d'estate diventano 32mila. «Il primo impatto del turismo sull'attività sanitaria è sul Pronto Soccorso che a Olbia, nei nove mesi esclusi i tre estivi, ha una media di accessi di circa 2.500 in totale mentre nel periodo estivo se ne contano 4mila al mese», riferisce il direttore di Chirurgia generale dell'ospedale Giovanni Paolo II, Luigi Presenti. La Marina di Porto Cervo e il Consorzio di Porto Rotondo puntano a contenere l'uso della risorsa ambientale per conservare (almeno) intatto il territorio e il Comune di San Teodoro limita gli ingressi nelle spiagge.

Il caso Atzara

Secondo il presidente dell'associazione Riabitare la Sardegna, Sandro Murtas, però c’è un altro modo di sostenere’ il turismo: «Far vivere un'esperienza non di viaggio ma di vita, penetrandolo nei luoghi, basando il modello di turismo sull'identità, unica strada per essere visibili in un mondo globalizzato». Ed è l’esempio virtuoso del sindaco di Atzara, Alessandro Corona, il quale ha trasformato il patrimonio di vigneti ottantenni in Paesaggio rurale di interesse storico riconosciuto dal ministero della Cultura che, in sette anni, da zero visitatori è diventato attrattivo per diverse migliaia di turisti.

