Una squadra per la vita  

Li chiamano “fedelissimi”. Non c’è una lista ufficiale, ma il comitato regionale della Figc guidato dal presidente Gianni Cadoni ci sta lavorando. Sono i calciatori dilettanti che giocano nello stesso club da tanti anni, in alcuni casi due decenni. Una vita con una sola maglia indosso. Una pattuglia di atleti tanto innamorati della propria società da esserne diventati i riconosciuti leader resistendo a volte a sirene e offerte economiche spesso molto più importanti per continuare a indossare la casacca della loro squadra del cuore.

Una vita

Sta per compiere le nozze d’argento con il Taloro Gavoi il capitano Roberto Mele, che giocherà nella società nuorese per la 22esima annata consecutiva (sempre in Eccellenza). C’è una bandiera che sventola anche a Perfugas, in Prima categoria. Ha il volto di Giacomo Buiaroni, classe 1985, che si appresta a disputare la stagione numero 20 in rossoblù. In Seconda categoria saranno 17 i campionati di fila nel Sedilo per l’attaccante Paolo Crobu di Ardauli: recentemente ha superato le 200 reti in giallorosso. Ha realizzato la prima contro la Narboliese nel 2006-07, poi ne ha segnato cento col Siamanna, 150 col Burgos, 200 con l’Atletico Bono (impresa che gli è valsa la maglia celebrativa).

Eccellenza

In Eccellenza si appresta a disputare il 15esimo torneo con la maglia giallorossa del Ghilarza il difensore centrale e capitano Fabio Chergia di Cabras. Arrivato nel Guilcier quando era poco più di un ragazzo, “Roccia” è diventato uomo, leader e papà di due figli. Marcello Colombo, difensore centrale e capitano, disputerà in Promozione la sua dodicesima stagione con la Macomerese. È il punto di forza del reparto arretrato di mister Scotto, con propensioni anche offensive che gli permettono di andare in gol spesso e volentieri.

Promozione

Sono 12 le stagioni di militanza al Villamassargia, sempre in Promozione, per l’attaccante 30enne Nicola Farci, uomo squadra, benvoluto dai compagni e stimato dagli avversari. Infine nello stesso torneo c’è Germano Mereu, capitano di tante battaglie del Santa Giusta, che per il nono anno consecutivo vestirà la maglia dei gialloverdi. Tutti rappresentano lo spirito, la memoria storica e lo zoccolo duro delle proprie squadre. Che infatti non hanno mai lasciato.