Una squadra di giovani per la nuova Pastorale  

Dopo 15 anni la Pastorale giovanile e vocazionale diocesana di San Gavino ha un nuovo direttore, don Emmanuele Deidda, parroco della cattedrale di Ales. Al suo fianco una bella squadra di giovani, nominata dal vescovo Roberto Carboni, composta da don Andrea Martis, don Daniele Porcu, don Mattia Porcu e dal seminarista Andrea Scanu.

Direttore ed equipe saranno affiancati da alcuni collaboratori laici (Giulia Figus, Matteo Argiolas, Paola Usai, Marta Congiu, Chiara Argiolas, Niccolò Tomasi) nel compito di sostenere e orientare i giovani. Lavoreranno a stretto contatto poi con i membri della consulta, che raccoglie una bella rappresentanza delle associazioni giovanili del territorio.

«Il servizio diocesano della pastorale giovanile aiuterà le parrocchie, le aggregazioni laicali, gli istituti di vita consacrata e le altre realtà presenti in diocesi a progettare una proposta pastorale per i giovani», spiega don Emmanuele Deidda che ha già organizzato un primo importante appuntamento per il 24 novembre in occasione della Giornata Mondiale dei Giovani ( iscrizioni entro il 18 novembre con mail a pgvalesterralba@gmail.com). Nel Centro Pastorale diocesano di San Gavino ci saranno due momenti diversi dedicati ai giovanissimi tra i 13 e 15 anni e per i giovani dai 16 ai 35 anni. ( g. pit. )

