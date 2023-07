Una squadra di avvocati per difendere il giudice di pace 

Un comitato per difendere l’ufficio del giudice di pace di Sanluri. Il gruppo di lavoro è costituito per la maggior parte da avvocati del Medio Campidano, ma non solo, e il primo impegno per la squadra di legali è stato l’incontro al vertice di ieri che si è svolto a Cagliari al termine del quale, i professionisti hanno affidato le loro impressioni a una nota.

«Nell’assemblea straordinaria l’ordine degli avvocati di Cagliari, senza entrare nel merito delle discussioni e delle scelte politiche, è partita dai fatti, peraltro ripetutamente segnalati anche dal presidente del Tribunale di Cagliari: l’attuale e gravissima impossibilità per i cittadini e per le imprese, di ottenere risposte alle domande di tutela dei loro diritti, anche prima della recente e clamorosa chiusura al pubblico, la risalente inosservanza delle condizioni normative per il mantenimento dell’ufficio, certificata anche nelle relazioni ispettive ministeriali; la difficile praticabilità, anche quanto ai tempi, delle soluzioni organizzative prospettate finora», inizia così ilo comunicato. Il mantenimento dei presidi giudiziari territoriali è tema di grande importanza – hanno convenuto gli avvocati – ma la priorità resta quella di garantire continuità ed efficienza al servizio Giustizia, e le competenti le soluzioni più opportune partendo da questo principio».

Al gruppo di lavoro il compito di approfondire e prospettare le soluzioni più opportune. ( s. r. )

