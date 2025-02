Una squadra di archistar alla corte del principe 

Una lucente squadra di archistar alla corte del principe. In Costa Smeralda è stata scritta anche una storia di architettura, bellezza, ricerca di armonia. Erano i migliori sulla piazza davanti a una scommessa senza precedenti e difficilmente replicabile oggi: costruire su un territorio vergine e incontaminato, scolpito dal vento e dal mare sul granito, con investimenti finanziari stellari. Nel primo comitato di architettura (esistente ancora oggi) c’erano Jaques Couelle, Luigi Vietti, Michele Busiri Vici e Antoni Simon Mossa. Progettisti visionari ma anche protagonisti di un dibattito in quegli anni molto vivace, puntato sulla qualità del costruire senza sovrastare la bellezza del paesaggio. Come farlo in una terra dove non esiste un'architettura alla quale ispirarsi? Ognuno, nell’armonia complessiva, ha dato la sua risposta. Jacques Couelle, artista e amico di Picasso e Dalì, insignito della Lègion d'Honeur all'Accademia Francese, ha creato il sinuoso castello dell'hotel Cala di Volpe, poi seguito anche dal figlio Savin.Luigi Vietti è il creatore del cuore di Porto Cervo che si sviluppa intorno alla piazzetta, e al Pitrizza, con la sua piscina scavata nella roccia. Portano la sua firma anche la villa dell'Aga Khan, La Cerbiatta, e numerose residenze private dei grandi industriali italiani. Tra le particolarità, il suo contributo ai primi disegni della Cerasarda. Michele Busiri Vici, affiancato dal figlio Giancarlo (dinastia di architetti romani fin dal XVII secolo) ha firmato villa Bettina nel 1962, gli hotel Luci di la Muntagna e Romazzino e la chiesa Stella Maris nel 1968. Il lavoro di Antoni Simon Mossa, architetto e intellettuale, unico sardo del gruppo, è legato soprattutto alla pianificazione globale. (c.d.r.)

