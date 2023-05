Una squadra della Regione per i tre aeroporti  

È un giorno importante per la Sogaer, che gestisce l’aeroporto di Cagliari-Elmas, nel mirino di F2i che vuole acquisirlo dopo averlo fatto con Olbia e Alghero. La Regione, contraria alla concentrazione in una sola mano di tutti gli scali sardi, oggi deve consegnare la rosa di tre nomi da cui scegliere il suo rappresentante nel Cda di Sogaer.

La procedura è necessaria perché Gabriella Massidda, già indicata per questa carica. è incompatibile: come dirigente dell’assessorato ai Trasporti, ha erogato fondi alla società di gestione e quindi ora non può entrare nel Cda. Così, il presidente Solinas e l’assessore ai Trasporti, Antonio Moro, devono puntare su qualcun altro, da scegliere appunto fra tre proposte diverse.

Intanto, la Regione ha formato una task-force di dirigenti, funzionari ed esperti per tenere sotto controllo la gestione degli aeroporti sardi. L’ha deciso la Giunta, dopo che l’Ente nazionale aviazione civile (Enac) ha espresso parere contrario alla fusione in un’unica società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero. Del gruppo faranno parte il segretario generale e il direttore generale della presidenza della Regione, assieme a due funzionari che devono ora designare. Inoltre, i dg dell’assessorato ai Trasporti e del Servizio per la continuità territoriale, il direttore della Sfirs e il responsabile delle sue partecipate. (l. a.)

