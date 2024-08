Una squadra contro lo spopolamento 

Lodine. La lotta allo spopolamento passa per lo sport e i suoi valori, ricompattando il territorio e creando sinergia.Lo sanno bene a Lodine, dove dopo dieci anni di stop nel 2021 è rinata la società sportiva “Lodine Calcio”, dal 2022 ripescata nel campionato di Seconda categoria e fucina di talenti anche grazie alla partnership col Taloro Gavoi.

A contraddistinguere il sodalizio, fondato da 12 donne locali e dallo storico allenatore Salvatore Demelas (oggi dirigente), una perfetta unione fra generazioni con la preziosa collaborazione delle istituzioni.E tra le vie del piccolo borgo di 400 abitanti è già grande il viavai dei dirigenti in vista del prossimo campionato, con una rosa che punta sui giovani del posto, di Gavoi, Sarule e Nuoro, sotto la guida per il secondo anno consecutivo del tecnico gavoese Franco Cottu.«La nostra non è solamente una squadra, ma una famiglia», sottolinea la presidente Jessica Busia, «abbiamo pensato di rifondare la squadra nel dopo pandemia non solo per dare una casa agli appassionati sportivi ma anche per rianimare il paese. È emozionante vedere come ogni domenica il campo sportivo si affolli di compaesani e amici del territorio. Il Terzo tempo, poi è sempre una festa con l’invito nei due bar del paese».

La Seconda categoria è la vera casa per il gruppo: «Per noi è la giusta dimensione», aggiunge Busia, «ci lega un legame fraterno agli amici del Taloro, con cui collaboriamo valorizzando diversi giovani, così come con i paesi vicini. Nella squadra militano quattro ragazzi del paese, gli altri sono tutti di questa zona. Il supporto della Figc, del Comune e della popolazione è sempre stato massimo, non ci hanno mai lasciato soli. A loro va il nostro grazie».

È orgoglioso del lavoro dei “biancorossi” il sindaco Davide Cualbu: «Siamo fieri dell’impegno della dirigenza, insieme alla squadra. Stanno animando la nostra comunità, promuovendo l’ospitalità con gli ospiti e offrendo un buon calcio. Anche quest’anno l’amministrazione cittedina non farà mancare il proprio apporto alla squadra. Siamo inoltre attivi per reperire, da qua al futuro, le risorse necessarie a migliorare il campo sportivo, realizzando il tappetto in sintetico e altri miglioramenti».

