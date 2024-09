Una spilla in dono per iniziare l’anno scolastico 

«Una spilla agli alunni, col nome di ciascuno, come dono personale per avvicinarli alle istituzioni, in questo caso al Comune». L’assessora alla pubblica Istruzione di Sardara, Valeria Marras, in questi giorni sta visitando le scuole cittadine, per conoscere i ragazzi e farsi conoscere. «Agli studenti del primo anno della materna, primaria e secondaria di primo grado, ho regalato una spilla personalizzata da attaccare allo zaino o sul grembiule, accompagnata da una dedica su un foglietto con l’intestazione del Comune. Un modo per augurare buon anno scolastico, con l’invito ad affrontarlo con entusiasmo e curiosità. La scuola è un luogo dove si cresce e si impara insieme, mentre al Comune spetta il compito di ascoltare e soddisfare le esigenze. L’auspicio che tutti trovino nella propria classe una piccola comunità e nei compagni amici sinceri». Marras promette che «il piccolo gesto è solo un primo passo. L’impegno è rendere la nostra scuola sempre più sicura, moderna e con servizi alla portata degli scolari. Non mancherà la collaborazione con la dirigente, con il personale e con le stesse famiglie. Apprezzeremo e sosterremo insieme l’attività didattica».

