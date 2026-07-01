Una spiaggia (quasi) a misura di disabile 

La Bandiera Blu sventola ancora una volta su Torregrande. La borgata marina degli oristanesi conferma quei parametri che le valgono un posto in prima fila fra le spiagge al top per ambiente e servizi. Sul fronte dell’accessibilità sono stati fatti importanti passi avanti e l’amministrazione è al lavoro per completare un progetto che mira a fare di Torregrande un litorale per tutti, senza barriere e ostacoli per anziani o persone con disabilità.

Il progetto

Già un anno fa l’associazione di volontariato Sardegna accessibile insieme alla ditta Sardegna Inclusiva, con il patrocinio dell’assessorato comunale all’Ambiente aveva realizzato una postazione gratuita, a servizio esclusivo delle persone con disabilità motoria, nelle vicinanze della Casa per ferie Stella Maris della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe. La piattaforma con lettini, passerella e sedia job è stato il primo passo di un percorso che adesso il Comune sta portando avanti. «Il nostro obiettivo è rendere la spiaggia di Torregrande attrezzata e vivibile da parte di tutti, quindi anche di chi soffre di una disabilità» commenta l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, che proprio ieri insieme al sindaco Masssimiliano Sanna e al comandante della Capitaneria di porto Andrea Chirizzi ha partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera Blu nella piazza.

I servizi

Il Comune grazie a un contributo regionale di 63mila euro più 4mila di fondi di bilancio sta investendo per garantire servizi che rendano sempre più attrattiva e sicura Torregrande. «Sono state sistemate tre passerelle all’altezza delle vie Duca degli Abruzzi, Tommaseo e dei catalani – spiega l’assessora – sono state sostituite tre docce e installati tre solarium». È stata acquistata una sedia job ma i lavori ancora non sono terminati. «Dovrà essere sistemato anche il bagno per disabili all’altezza di via Amalfi – spiega l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia – grazie alla collaborazione con l’assessorato all’Ambiente siamo riusciti a attivare questi primi servizi ma il nostro obiettivo è continuare a potenziarli». Servono risorse ma l’amministrazione è decisa ad andare avanti sfruttando i vari bandi. «L’obiettivo è rendere Torregrande sempre più accessibile garantendo servizi per tutti» concludono le assessore.

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