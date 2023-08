Una spiaggia per i naturisti 

Tra Mari Pintau e Is Canaleddus c’è una caletta frequentata da anni dai naturisti. Ora il Comune discute sulla possibilità di delimitare la spiaggia formalizzando l’uso per i naturisti e fissando chiare regole. E i bagnanti si dividono tra favorevoli e contrari, con prevalenza per i primi. «Chi vuole stare senza costume lo faccia, purché stia nello spazio segnalato e autorizzato, senza sconfinare», è il concetto prevalente.

Molti favorevoli

«Perché privare le persone della loro libertà?», osserva Rebecca Vivetti, 25 anni, mentre prende il sole di prima mattina nella spiaggia di Mari Pintau. «Può sembrare una cosa da niente ma stare senza costume ti fa sentire parte della natura». Poco distante Nereo Piras, 69 anni, scherza: «Una spiaggia per i nudisti? Se sono donne giovani e belle per me possono stare anche nella spiaggia libera. Burla a parte «è giusto dare uno spazio dedicato, ma non in mezzo agli altri, perché se andassi in spiaggia con la mia nipotina la situazione non mi piacerebbe».

Marta Scano, 30 anni, è «pienamente d’accordo. Per me è una cosa naturalissima, ognuno deve fare quello che si sente di fare. A me è capitato di andare in una spiaggia per nudisti, non ero nuda ma sono rimasta con le mutande e stavo benissimo». Con lei sotto l’ombrellone l’amica Cristina Rubiu, 35 anni, conferma il suo assenso: «Vengo spesso a Mari Pintau e ho visto questa caletta che non è facile da raggiungere. Anche io sono d’accordo che ci siano i nudisti, anche se il costume non me lo toglierei mai perché sarei in imbarazzo».

I contrari

Per trovare i contrari bisogna attingere dalle mail arrivate all’Associazione turistica quartese. Una turista, Valentina, scrive: «Le spiagge per nudisti non dovrebbero essere segnalate? Per noi turisti che veniamo da fuori come è possibile individuarle prima di sistemare ombrelloni e lettini? Sostando in una delle spiagge più rinomate, tra Mari Pintau e Is Canaleddus, abbiamo avuto delle brutte sorprese che avremmo preferito evitare».

E il presidente dell’associazione Roberto Matta dice: «Trovo che la caletta tra le spiagge di Is Canaleddus e Mari Pintau sia la soluzione ideale per dedicare uno spazio al naturismo, che resta comunque un'opportunità di turismo per la città di Quartu. Tra l'altro», aggiunge, «già da anni questa spiaggia è frequentata da naturisti quindi è solo una questione di organizzare un minimo di servizi (bagni chimici, acqua potabile, magari un piccolo chiosco bar). Abbiamo ricevuto alcune mail quest'anno dove alcuni turisti si lamentavano della presenza di naturisti in diverse spiagge del litorale (Geremeas, Kala e Moru, Mari Pintau) ma se verrà riservata una zona e sarà ben segnalata con cartellonistica ad hoc, penso che questo genere di incidenti potranno essere evitati».

