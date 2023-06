Una “spiaggia” per giocare 

Estate, tempo bibite fresche e chiacchiere in compagnia, Non c’è il mare, ma grazie ai giochi organizzati sulla sabbia sistemata nel parco Dessì sembra di essere sulla spiaggia. Sono iniziati i tornei di sport beach organizzati dai gestori del chiosco comunale. Andranno avanti fino alla settimana prima di ferragosto .

Le sfide

I primi a scendere in campo, lunedì alle 21, sono stati i giocatori del torneo di beach volley, accompagnati dagli applausi del pubblico che non si è fatto intimidire dal maestrale di questi giorni. «Anche quest'anno abbiamo scelto di trasformare l'anfiteatro del parco in un'area multisport, portando la sabbia, le reti e tutti gli accessori per trasformalo in un campo all'aperto, quasi da spiaggia – dice Enrico Ortu, uno dei tre soci che del chiosco Parco 1.0 – l'interesse verso i tornei di beach volley, foot soccer, beach soccer, beach handball e splash ball sull'acqua è cresci uto tanto rispetto alla scorsa estate: per il momento si sono iscritte 32 squadre per le competizioni maschili, femminili e miste di volley sulla sabbia e il foot soccer, per un totale di 82 partite. Le iscrizioni sono arrivate anche da squadre di altre zone: Sanluri, Oristano, Cagliari. Ci sono giocatori di alto livello. S tiamo raccogliendo le iscrizioni per la pallamano, il beach soccer e lo splashball, qui al chiosco e su Instagram» .

Gli atleti

Gioco nella pallavolo Villacidro. Quest'anno la nostra squadra è arrivata prima nel girone della serie D, ci sono anche altri miei compagni di squadra iscritti al torneo di beach volley. Mi piacciono i tornei estivi: sono divertenti e credo siano anche utili per promuovere lo sport in paese», commenta Marco Zirano, 29 anni, uno dei primi giocatori a scendere in campo.I tornei estivi sono stati uno dei punti di forza delle estati villacidresi fino a una decina di anni fa, un modo per vivere sia il parco comunale che altre aree del paese come la zona delle casermette in cui venivano organizzati i tornei di calcetto e basket.

I giovanissimi

Anche i giovanissimi sono coinvolti nell'iniziativa: per loro è previsto dal 10 luglio il torneo di pallamano sulla sabbia. «Non vedo l'ora che cominci», dice Alessio, 11 anni, iscritto anche alla società Handball Club Villacidro. «Il torneo dell'anno scorso è stato un successo », conferma Donato Atzei, dirigente della società di pallamano . «Quest'anno daremo maggior risalto alle partite dei bambini e dei ragazzi e ragazze, partendo dalla nostra base di circa 50 under 16».

RIPRODUZIONE RISERVATA