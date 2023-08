Una spiaggia amica per tutti 

Nello stabilimento inclusivo per persone con disabilità “Oftal del Sole” c’è sempre un gran movimento. La spiaggia accoglie gli ospiti dall’associazione cittadina Villa Chiara che, d’estate, arrivano un po’ da tutta l’Isola e sono decine. Abbronzarsi, fare il bagno, pranzare e trascorrere ore preziose e spensierate sotto un grande gazebo in compagnia di volontari, familiari, educatori: il tempo passato al mare è diventato sempre più lungo e piacevole. Costruire questo piccolo, grande, spazio attrezzato è stato un sogno coltivato a lungo, stoppato a più riprese dalla pandemia e, finalmente, inaugurato ufficialmente l’anno scorso. Il disegno compiuto – una bella area verde sul mare, allestita di tutto punto, dai servizi di ristoro all’ambulatorio - campeggia ancora sui profili social che vengono aggiornati con le foto delle vacanze. Volti che sorridono, a mollo tra braccia amiche e solidali.

Il progetto

«I nostri tempi sono un po’ lunghi ma piano piano, con tenacia e la solidarietà di tanti, arriviamo al traguardo – dice Tore Acca, vice-presidente della cooperativa Villa Chiara e presidente di Oftal Sardegna - . Per questo l’iniziativa “Un lido per tutti”, per la quale banca Intesa Sanpaolo ci ha selezionato, è importante; potremo migliorare le passerelle di discese a mare, acquistare lettini e ombrelloni specifici, creare più servizi con l’obiettivo di favorire le autonomie personali e permettere, in futuro, di alleggerire il carico anche a famiglie e caregiver». Il contributo, infatti, potrebbe essere determinante; la raccolta, già attiva su For Funding, piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo che ha sposato il progetto, punta a raccogliere 100.000 euro. Due mesi ancora per donare in favore di “Un lido per tutti” - partner dell’iniziativa la Cooperativa sociale Villa Chiara che gestisce servizi socio assistenziali ed educativi per disabili, minori e anziani – e aggiungere una goccia a quel “mare” fortemente voluto e appoggiato dalla comunità olbiese, dalla Croce Rossa, da tanti benefattori che riconoscono l’accoglienza del volontariato Oftal. L’importante progetto è supervisionato e certificato da CESVI. «Importante - ha sottolineato Stefano Cappellari, responsabile della Direzione Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo - perché risponde in maniera innovativa al bisogno di assistenza ma anche di autonomia delle persone».

