Una speranza per combattere il degrado 

Una cosa è raccontare il degrado, tutt’altra è vederlo di persona. E osservare le persone che, in modo quasi commovente, fanno di tutto per mantenere un contegno pur abitando in un contesto degradato. Palazzo Bodano e Palazzo Gariazzo, i più grandi nel rione di Sant’Elia, si sapeva che da troppi anni sono lasciati nel degrado. Per stupirsi di quanto lo siano, bisogna andarci.

Certo, mancano da un lato interi i citofoni (ma all’altro ingresso sono nuovi di zecca), gli ascensori sono un’opinione, ma soprattutto sono le aree condominiali esterne a impressionare. Ci sono salotti vecchi, mobili forse gettati dalle finestre e poi accatastati in qualche modo, di recente perfino un tappeto di gusci di frutti di mare. E rifiuti, ovviamente indifferenziati, frutto di mancate iscrizioni ai ruoli della Tari da parte soprattutto di chi ha occupato abusivamente alloggi nel quartiere: non hanno il kit per la raccolta differenziata, non pagano, ma non sanno dove gettare la spazzatura. Anzi, lo sanno: in bella vista.

Il degrado c’è dove si consente che ci sia, e il rione di Sant’Elia dove abitano tante famiglie che lavorano, animano le attività rionali e tentano di rivitalizzare un ghetto, è stato azzoppato da decenni di disinteresse. Rimettere ordine agli alloggi potrebbe essere l’occasione per farlo in tutto il rione: è una delle tante sfide cui è chiamato il Comune. (l. a.)

