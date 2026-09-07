Una specialista originaria di Villagrande direttrice della Diabetologia alla Asl 

Maria Grazia Pani è la nuova direttrice della Diabetologia della Asl Ogliastra, Originaria di Villagrande Strisaili, classe 1985, la dottoressa Pani è specialista in Endocrinologia e malattie del metabolismo. Ha quindi proseguito la propria attività attraverso la specialistica ambulatoriale, lavorando in diversi servizi territoriali di numerose Asl della Sardegna. Dal 2021 è entrata in servizio in Ogliastra.

«La firma della dottoressa Pani consente di dare continuità e stabilità a un ambito assistenziale di grande rilievo – dichiara il dg Andrea Fabbo –. La sua esperienza e la profonda conoscenza della realtà ogliastrina, costituiscono un importante punto di forza per il futuro».

Un ruolo centrale avrà il rafforzamento della rete con i medici ospedalieri e del territorio. «L’obiettivo è costruire un team multidisciplinare intorno al paziente - dice Maria Grazia Pani - e strutturare nel modo migliore il suo percorso di cura».

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