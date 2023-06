Una spasmodica caccia al biglietto: 11.000 tagliandi venduti in poche ore  

Oltre 11.000 biglietti polverizzati in un paio d'ore e il sold out previsto per oggi, una volta chiusa la prelazione per gli abbonati e riaperta la vendita per le eventuali (poche) disponibilità residue. La febbre biglietto per l'andata della finale playoff per la Serie A è iniziata ieri, col tifo rossoblù che ha preso d'assalto le dieci rivendite autorizzate e il sito di TicketOne: decine di migliaia di persone alla ricerca dell'ambitissimo tagliando per il primo round promozione. Per gestire tutte le richieste di biglietti per Cagliari-Bari forse non sarebbe bastata nemmeno la capienza del Sant'Elia ai tempi d'oro, quando poteva ospitare 60.000 spettatori: saranno poco più di 16.000 nei settori ordinari della Domus giovedì sera, terza volta di fila col tutto esaurito dopo Venezia e Parma, per spingere il Cagliari verso la Serie A e fornire un'altra cornice di pubblico spettacolare come quella di martedì scorso.

L'ultimo atto

L'aveva detto Ranieri sabato sera, subito dopo aver conquistato la finale: «Avessimo uno stadio da 50.000 spettatori l'avremmo riempito anche noi», il suo commento in relazione ai numeri del San Nicola, dove in 52.621 hanno assistito all'1-0 sul Südtirol venerdì e col sold out per domenica già realtà (ma per il settore ospiti ancora non ci sono comunicazioni). Per l'andata, fino alle 13 di oggi gli abbonati (circa 7.000 in tutto) possono ancora esercitare la prelazione conservando lo stesso posto avuto nella stagione regolare: le eventuali rimanenze saranno messe in vendita libera dalle 16, ma è ampiamente atteso che vadano a ruba in pochissimo tempo. Un po' com'è successo ieri, quando pochi minuti dopo l'apertura ufficiale delle vendite (alle 16) sul sito di TicketOne circa 15.000 persone erano già in coda: praticamente quasi l'intera capienza della Domus.

Obiettivo raggiunto

Ieri pomeriggio, nella ricevitoria di via Riva Villasanta, erano poco più di 300 ma la vendita dei biglietti andava a rilento. La fila si è riversata in mezzo alla strada, tanto da rendere difficoltoso il passaggio di auto e pullman, e in molti oltre a essersi registrati stavano contemporaneamente attendendo il proprio turno su TicketOne tramite lo smartphone. «La soddisfazione è tanta, ma ho dovuto attendere tre ore: purtroppo l'organizzazione non è stata elevata», afferma Luigi Gambella, pensionato, uno dei primi ad averlo preso (ogni volta che una persona comprava il biglietto partivano esultanze come se avesse segnato qualcuno). «Vado allo stadio dal 1962, quando avevo 5 anni, e sono abbonato da sempre: ho provato anche a prendere biglietti per altre persone, ma non ce n'erano già più», aggiunge Walter Piga all'uscita dalla ricevitoria attorno alle 17.

Sempre presenti

In tanti si sono organizzati per comprare il biglietto appena dopo il trionfale 0-0 del Tardini. «Mi sono subito catapultato per prenderlo, pur avendo la prelazione: da tifoso assiduo però mi dispiace che molte persone come me, che frequentano lo stadio di norma, non potranno esserci», il commento di Stefano Cabras, vigile del fuoco di Sestu. Lui c'era pure a Parma, settore ospiti: «Sembrava di essere in curva, che sacrifici hanno fatto i tifosi per esserci».

E sabato in molti hanno tifato anche da altre parti dello stadio: «Io ero in Tribuna Centrale Ovest, c'erano addirittura alcuni peruviani fan di Lapadula: tanto calore e voglia di andare in finale, è andata bene», racconta Giacomo Corda, cagliaritano che studia a Forlì.

