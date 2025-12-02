Una spalla ferma Konki: salta il titolo di Zara 

La notizia arriva all’improvviso e ha l’effetto di una doccia fredda: a cinque giorni dal match, salta la difesa del titolo europeo di Cristian Zara, in programma sabato a Maurepas (in Francia). L’avversario del pugile di Porto Torres, campione europeo in carica dei pesi Gallo, il francese Elie Konki, ha annunciato che non potrà salire sul ring a causa di un infortunio subito alla spalla in allenamento. Per Zara, che da due mesi preparava l’incontro, una doccia gelata. «Così perdo due mesi di allenamenti e sacrifici, tempo che ho sottratto alla mia famiglia», dice il campione di Porto Torres allenato da Claudio Iannarelli, che ha curato la preparazione in ogni minimo dettaglio. «È vero», ammette Zara, «nel nostro sport può accadere ma questo infortunio ci lascia più di un sospetto». Il sospetto è contenuto nella scarna documentazione inviata al team del pugile di Porto Torres con cui lo staff del francese ha comunicato i motivi del forfait. «La documentazione medica inviata fa riferimento al fatto che Konki dovrà stare fermo fino al 28 dicembre. Ma se l’infortunio è di quella portata, non basteranno due mesi. Ecco perché abbiamo il sospetto», dice ancora Zara. Ingoiato il rospo, «con ottimismo guardiamo comunque al futuro: speriamo di poter combattere prima della fine dell’anno e riprogrammare la difesa del titolo all’inizio del 2026». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA