Una “spaccata” in pieno centro per rubare un centinaio di euro 

Una spaccata tira l’altra. In città il copione si ripete identico da mesi, e vede per protagonisti uno o più ladri mentre le vittime sono i commercianti, derubati nei loro negozi. Nella notte tra lunedì e martedì si è registrato l’ultimo episodio, ai danni stavolta della parafarmacia Piga, nell’Emiciclo Garibaldi il cui vetro d’ingresso è stato infranto da una pietra presa nelle vicinanze. I soliti ignoti si sono poi introdotti all’interno aprendo la cassa e sottraendo 100 euro. Un bottino ben misero rispetto al danneggiamento compiuto che, per essere riparato, richiederà una cifra di gran lunga superiore.

Il “blitz” è avvenuto in una delle zone più illuminate della città, per giunta sotto l’occhio delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il furto e i suoi autori, indifferenti al fatto di essere ripresi.

«È una brutta sensazione sentirsi così vulnerabili», afferma Alberto Fois, presidente della Confcommercio nord-ovest della Sardegna. Anche il suo bar, distante appena venti metri dalla parafarmacia, aveva subito lo stesso trattamento a gennaio: buco nella porta, spiccioli rubati dal fondo cassa e 700 euro per ripristinare la vetrata. «Possiamo fare poco ormai, se questi non hanno paura di rubare nemmeno in pieno centro». Intanto la polizia di Stato indaga sull’episodio che si aggiunge alla raffica di effrazioni fatte da meno di un anno a questa parte, con colpi che hanno come bersaglio bar e pizzerie. E chi li gestisce teme di poter essere la prossima vittima.

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